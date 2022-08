Bolo: “Vamos a Santander con las ideas claras”

Jon Pérez Bolo atendió a los medios esta mañana antes del último entrenamiento de la semana en El Requexón. El técnico confirmó que cuenta con Calvo, Rama, Lucas y Borja Sánchez, que habían tenido problemas, en la lista para Santander.

Parte de bajas.

“Vamos poco a poco, evolucionando. Tenemos unas cuantas bajas, es lo que nos toca vivir en estos momentos. Iremos a ganar, igual”.

“Me gustaría tener a todos disponibles, estamos teniendo percances que no son normales pero trabajamos para buscar soluciones. Hay lesiones que a veces no sabes qué sucede y otras por lances del juego, como los golpes. No hay preocupación pero debemos buscar soluciones y pensar por qué pasan esas lesiones”.

Koba.

“Se puede adaptar a varias posiciones, puede jugar de ‘6’, de ‘8’, de ’10’… Tiene calidad, buen golpe, juventud y ganas de crecer. Esperemos que esas ganas que trae sigan hacia adelante y empiece a ayudarnos desde el primer día. Está bien físicamente y entrará en la convocatoria, Veremos si disputa algunos minutos”.

Santander.

“Partido como todos los de Segunda, complicado, todos sus rivales tienen sus virtudes. Si tú no haces las cosas bien no tendrás muchas opciones. No ha empezado el Racing lo bien que le hubiera gustado. Los recién ascendidos son los más peligrosos, no ha tenido suerte pero será duro en un escenario precioso, con una afición que aprieta y la nuestra acompañándonos en el primer viaje. Nos sentimos respaldados por ellos”.

“Su entrenador estará intentando que tengan la cabeza fría, son solo dos partidos. Será difícil porque necesitan puntuar y coger buenas sensaciones. Habrán trabajado duro. Vamos a Santander con las ideas claras, pero es fútbol, no siempre puedes desarrollar lo que has trabajado”.

El once.

“Lo tenemos decidido. Sabemos qué partido tenemos que hacer. Se suman Koba y Enrich a la lista y Borja tiene mejores sensaciones”.

La mejora ante el Leganés.

“La primera parte ante el Andorra no fue buena, teníamos en frente a un buen rival. Nosotros no salimos convencidos de lo que íbamos a hacer. La segunda parte sí fue mejor. El otro día fue fundamental no dejar al Leganés hacer su juego. La confianza en el fútbol es fundamental. El equipo ha dado un paso adelante”.

El estilo.

“Nosotros no nos cerramos a sistemas ni a una forma de jugar, estamos preparados para todo. Habrá rivales que sean superiores y que tengas que estar en bloque bajo, saber sufrir y cerrarnos bien. Robar y salir a correr. Habrá otros partidos en los que dominaremos más. A lo largo de una temporada, el equipo jugará de diferentes formas y los futbolistas lo deben entender”.

¿Más fichajes?

“Estoy encantado con la plantilla, con la predisposición de todos por trabajar. Pero esto es fútbol y estamos preparado para todo. Si la dirección deportiva piensa que puede llegar algún jugador seguro que el club hace el esfuerzo por traerlo. Tenemos que estar tranquilos, vivir el presente y hacer un buen partido en Santander. Y con los puntos, para construir ganando que es más sencillo.

La vuelta de Enrich.

“Hay opciones, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, no nos fijamos solo en un sistema de juego solo. Cada fin de semana intentaremos acertar para que nos acerque a ganar el partido. Sergi tiene opciones de ser titular pero no daremos más pistas al rival”.