Con Koba Koindredi, aunque con más retraso del esperado, queda cubierta una necesidad básica del Oviedo. Una solución por la que clamaba Bolo. Y Tito, satisfecho con la llegada del valencianista, al que conoce de cerca al compartir vestuario con su hijo en el filial che, se le dibuja una sonrisa cuando habla de la operación. Agradece al Valencia y al agente, y glosa las condiciones que, en su opinión puede aportar Koba al juego propuesto por Bolo. Pero quien crea que con este movimiento Tito va a cerrar la carpeta de movimientos veraniegos se equivoca. Precavido, el director deportivo azul se mantiene alerta. Lleva todo el verano así. Y mantiene la lupa, además, sobre un mercado que en sus últimas fechas suele ofrecer operaciones interesantes.

"No podemos cerrar la posibilidad de otro fichaje porque el mercado nos va a dar opciones", señala Tito, acostumbrado a las fluctuaciones de última hora. Los equipos más apurados, con necesidad de liberar sueldos, suelen bajar sus pretensiones cuando ven tan cerca la fecha de cierre. Por eso, Tito se mantiene alerta. "Estamos preparados para todo lo que pase", insiste.

Pero la posición del Oviedo de cara a una última incorporación no es sencilla. La ampliación de capital liderada por Pachuca sirvió para elevar el tope, pero entre las inscripciones de Flores y Montoro y el último movimiento con Koba, este se encuentra casi agotado. "Hay muy poco margen para fichar. Lo estaba hablando ahora con el ‘presi’ que tendría que ser una operación con un coste muy bajo", revela Tito.

El director deportivo pone las cartas sobre la mesa. El Oviedo no cierra las puertas a un último fichaje, pero tendría que ser en unas condiciones muy favorables. Y de llegar la guinda, Bolo y Tito, aunque este no lo reconoce públicamente ("hay una posición a la que estamos más atentos pero no quiero dar pistas a algún equipo que esté como nosotros…"), lo tienen claro: un extremo que dé profundidad y encare al rival.

Es para ambos la necesidad más acuciante de una plantilla que, en todo caso, es para Tito "bastante compensada, pero mejorable". El técnico tiene a Viti y Sangalli en la derecha y Borja acoplado a la izquierda. Flores también se puede adaptar a la banda zurda y está la opción de Bretones, que ha convencido en pretemporada pero que aún debe foguearse. La idea es buscar en la izquierda un jugador con un rol similar a Viti, el único extremo puro que hay ahora mismo en la plantilla.

La suma de pistas lanzadas por el director deportivo en su intervención de ayer en el Carlos Tartiere arroja como conclusión que el Oviedo busca de aquí al final del mercado un extremo a bajo precio, un futbolista de banda "low cost" que puede ponerse a tiro en las últimas fechas ante las estrecheces de muchos clubes para cuadrar los sueldos de su plantilla dentro de los márgenes de los estrictos topes salariales impuestos por la patronal.

Los descartes de Primera División parecen el escenario más favorable para un Oviedo que debe medir cada euro invertido para que todas las piezas encajen.

Y está en los planes azules, además, la situación de Javi Mier. Ayer, Tito dio un volantazo, al menos en cuanto a sus declaraciones, sobre la situación del canterano, a quien el club le instó hace algunas semanas a renovar su contrato (que le vincula hasta el 30 de junio de 2023) antes de buscar un destino en el que pueda disfrutar de los minutos que le iban a faltar, teóricamente, en el Oviedo.

Ahora, la situación ha cambiado. "Es mejor que Mier siga con nosotros, pero no puedo descartar nada. Ojalá no tengamos sobresaltos en este final y que si hay cambios estos sean para añadir un jugador que mejore el colectivo", explicó firme el director deportivo azul.

Para que se altere el guion influye también la situación de Luismi, baja desde que en la pri

mera jornada se diera un golpe en la cabeza que le mantiene fuera del grupo. Se espera que la semana que viene vaya trabajando con sus compañeros, pero ante la incertidumbre creada, el club considera ahora la postura más conservadora de quedarse con Mier.

La nueva situación llega en plenas negociaciones entre club y futbolista para renovar su contrato. El Oviedo le hizo una propuesta al canterano para mantener el actual contrato hasta el final de la presente temporada y cambiar las condiciones a partir de entonces con una nueva vinculación hasta 2025 con otra más opcional.

Parece, sin embargo, que las urgencias por renovar el contrato desaparecerían en el caso de que el futbolista continúe de azul. Pero de aquí al final de mercado todas las alternativas están sobre la mesa. El Huesca es el club que más insistido hasta el momento con Javi Mier. El conjunto oscense debe dar salida a algún futbolista para fichar, pero la intención del equipo dirigido por Ziganda podría ser la de presentar una oferta para obtener la cesión de Mier cuando se desprenda de alguno de los futbolistas con los que no cuenta.