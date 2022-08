El ovetense Ricardo Rodríguez, entrenador del Urawa Red Diamonds japonés y que fue preparador físico del Oviedo, hizo historia este jueves tras convertirse en el primer técnico español en alcanzar una final de la Liga de Campeones asiática después de eliminar en semifinales al Jeonbuk Hyunday Motors coreano (2-2 y tras los penaltis). Nunca un preparador español había logrado alcanzar el partido por el título que decidirá el torneo más importante de Asia. Todavía no tiene rival porque en el otro lado del cuadro los otros ocho equipos supervivientes comenzarán los octavos de final en febrero. "Me llena de orgullo haber conseguido esta clasificación y convertirme en el primer técnico español que disputa la final. Era una oportunidad que no podíamos dejar escapar. Hemos sufrido hasta el último momento, pero rendirnos no era una opción. Sabíamos que el premio era enorme", afirmó el asturiano.