Reacción con premio: victoria trabajada del Oviedo (0-1) en Santander

No debía de verlo claro Bolo al descanso. El Oviedo había estado incómodo, tampoco había sufrido en exceso, pero había ofrecido poco en una primera parte gris que se iba sin goles al receso. Y de la caseta salió un Oviedo con tres caras nuevas. Koba, Montoro y Borja, al verde. Y como efecto instantáneo, el equipo dio un paso adelante. Probó con una falta de Koba y de otra, esta indirecta, nació un penalti vía VAR. Bastón definió y ese chispazo, precedido de una decisión valiente de Bolo, sirvió para que los azules regresen a casa (0-1) con tres sabrosos puntos de Santander.

0 Racing de Santander 1 Real Oviedo 0-1, min. 52: Bastón. Racing de Santander Parera (1);

Medina (1), Moreno (1), Alves (1), Satrustegui (1);

Tienza (1), Íñigo (1);

Camus (1), Juergen (2), Vicente (1);

Matheus (1).

Cambios Cedrid (1) por Tienza y Mboula (1) por Camus, min. 62.

Peque (1) por Matheus y Dani Fdez. (1) por Medina, min. 78.





Real Oviedo Nadal (3);

Lucas (1), Tarín (3), Calvo (2), Aceves (1);

Jimmy (1), Rama (1)

Sangalli (2), Flores(1), Bretones (1);

Bastón (2) Cambios Borja (1) por Bretones, Koba (2) por Jimmy y Montoro (2) por Rama, min. 46.

Javi Mier (1) por Flores, min. 64.

Enrich (1) por Sangalli, min. 79. Árbitro: Árbitro: Galech Azpeteguia (colegio navarro). Amonestó a los locales Tienza, Íñigo, Medina y a los visitantes Calvo, Tarín, Borja Sánchez. El Sardinero: unos 15.000 espectadores, con 1.200 oviedistas en la grada.

El Racing, que llegaba a la cita con el casillero vacío, entró en el campo con una marcha más, empujado parece por las urgencias. Solo estamos en la jornada 3, pero cada punto puede ser a la larga un tesoro. Maniató el conjunto santanderino al Oviedo de primeras, dominó y llegó al área en un par de ocasiones. Los azules resistieron, sujetados por la labor siempre segura de sus centrales, y cogieron aire. Al partido aún le quedaba mucha tela que cortar.

Lo primero que llamó la atención del choque es la falta de continuidad en la propuesta de ambos. El Racing tuvo sus momentos, seguidos por otros de claro dominio azul. Todo a chispazos, de sobresalto en sobresalto. Sin saber muy bien cada cual a qué agarrarse.

Juergen lanzó una falta durísima que retumbó el larguero de Nadal para despertar al Oviedo del letargo con el que había iniciado el choque.

El equipo de no estaba cómodo, pero sí encontró algunas vías por las que acelerar, especialmente en la derecha. Y tenía otros recursos, como el balón parado. A los 13, estuvo muy cerca del premio. Fue en una jugada de laboratorio desde la esquina. Bretones centró cerca del pico del área y Tarín, solo, remató picado. Pero Parera puso el cuerpo para evitar el tanto visitante.

Tras los dos sustos mayúsculos, uno en cada área, el partido pareció serenarse. Pero las imprecisiones gobernaban la cita. Y los errores preceden a oportunidades para dañar. Ambos confiaron más en un despiste del rival que en un acierto propio. Y los robos les sucedieron en robos con continuidad hasta el área. Bastón disparó cruzado a los 17, muy cerca del premio, y Juergen definió arriba a la media hora. Vicente cerró el capítulo de llegadas tibias con un disparo desviado.

El Oviedo no había estado bien, pero tampoco especialmente desacertado. Pero Bolo no estaba convencido, no. Solo así se explica lo que sucedió a continuación.

Los azules regresaron de los vestuarios con tres hombres nuevos sobre el césped. Triple cambio, sello de Bolo. Y la cosa es que el equipo salió con otro talante.

Koba avisó a los 2 minutos de la reanudación con una falta lejana. Ya tiene galones. A los 52, Tarín remató arriba una falta lateral, y en el intento se dolió del pie derecho. La repetición a cámara lenta del VAR descubrió la clave: Medina le había golpeado en la acción. Penalti. Bastón se encaminó hacia uno de sus lugares favoritos para batir a Parera con un disparo raso y centrado. Las 1.200 gargantas azules explotaron al unísono.

Pasó a dominar el Racing a continuación, pero el Oviedo trató de ponerle somníferos con la posesión. Al fin y al cabo, el doble pivote estaba formado por Montoro y Koba, más aptos para tocar que para perseguir.

Sufrió el Oviedo cuando no tuvo la pelota, la apuesta de Bolo, ya se ha dicho, era arriesgada. Pero el Racing solo logró inquietar a oleadas. Vicente lo intentó cruzando la definición y Nadal despejó un centro que se colaba de Mboula.

Pudo cerrarse antes el capítulo si Borja hubiera encontrado puerta en una contra al galope desde el centro del campo que se estrelló en el poste. El Racing lo intentó en los 9 minutos de añadido pero el Oviedo, capitaneado por un encomiable Tarín, supo resistir hasta el 97. Ahí le quedó un balón franco a Cedric, que definió abajo. Tomeu Nadal se hizo grande, enorme, para tapar cualquier vía y darle el botín a un Oviedo que, tras 6 puntos seguidos, ya sonríe desde la zona noble de la tabla.