El momentazo azul: Un cara a cara en territorio neutro

Como si se trazara una línea en el mapa y se pusiera el índice a mitad de recta, La Venta del Jamón, restaurante ubicado en Pruvia, fue el lugar elegido para la cita. Territorio neutro, sin ventaja para ninguno: la Suiza futbolística de la región. LA NUEVA ESPAÑA citó allí en agosto de 1972 a Eduardo Toba, entrenador del Real Oviedo, y a Mariano Moreno, técnico del Real Gijón (nombre por entonces del Sporting) para analizar la temporada que entraba. El primer punto de acuerdo entre ambos no fue excesivamente ambicioso. "Nos comeremos el turrón en Asturias", coincidieron ambos técnicos.

La campaña 1972/73 reunía de nuevo a Oviedo y Sporting en la máxima categoría para pelear por la hegemonía del fútbol asturiano. La temporada era especial para el Oviedo, tras 7 años intentando regresar desde Segunda. Al Sporting le llegaba en su tercer año seguido en la élite, después de 11 campañas fuera. En resumen, un año ilusionante: llevaban 14 años sin encontrarse en la máxima categoría del fútbol nacional.

Toba, un clásico que encaraba su tercer reto como entrenador azul, había sido el encargado de ascender al Oviedo a Primera. Al lugar que, siempre exigente la afición del Carlos Tartiere, le correspondía por historial. No hacía tanto tiempo, apenas 10 años, que los azules habían acabado terceros en Primera. Pero de aquello ya había pasado mucho tiempo. Ahora se trataba de salvar la categoría. Nada de objetivos ambiciosos.

Mariano Moreno era un debutante en Gijón que había despuntado en el Atlético y Burgos, y con objetivo idéntico que el de Toba: mantener al Real Gijón en el mismo peldaño. Traía ideas frescas consecuencia de su juventud: apenas 32 años.

Tras los formalismos, Toba se anima a responder qué jugadores "robaría" al Sporting: "Quini entraría perfectamente en la delantera del Oviedo, como Galán entraría en la del Gijón. Se podrían hacer dos estupendas combinaciones de jugadores. Entraría un Churruca, un Uría y un Javier". La réplica. A Moreno lanzaría la caña a Carrete, Tensi, Javier y Marianín.

Turno para los métodos. Toba, ya de sobra conocido entre la afición, tenía fama de sargento. "Yo no soy duro. Pero el jugador que se aparta de la línea recta tropieza conmigo", razonaba. "Soy un hombre que utilizo el sentido común y me adapto a las circunstancias", relataba el rojiblanco. A Toba se le menciona su paso por la selección. "No volvería a serlo ni por todo el oro del mundo", decía tajante. Moreno sacaba a la luz sus fobias: "Cuando mi equipo se pone a jugar a la defensiva me produce faringitis".

Otros tiempos, en los que los entrenadores de las dos instituciones deportivas más representativas del Principado compartían mesa y mantel, e intimidades entre plato y plato. Aquella temporada, finalizó con el Oviedo 12.º y el Sporting 14.º. Ambos salvados. Misión cumplida. Y Toba y Moreno se comieron el turrón y aguantaron toda la campaña.