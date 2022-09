Tito Blanco, director deportivo del Oviedo, valoró esta mañana el cierre de mercado de fichajes del equipo azul, en el que no hubo novedades. Se trata del primer mercado del valenciano, que se hizo cargo de la dirección deportiva tras la marcha de Rubén Reyes. También fue la primera prueba de Pachuca, propietario del club desde este verano. Estas fueron las declaraciones de Tito, que estuvo acompañado por Martín Peláez, presidente del Oviedo. El mexicano tomó la palabra después e hizo unas breves declaraciones.

El último día del mercado

“Fue una jornada tranquila y creo que hemos hecho un buen trabajo en todo el mercado de verano. Hemos ido a las primeras opciones que teníamos, a las que creíamos que teníamos que reforzar. Hemos llegado a este último día con la intención de estar mejor posicionados, dentro de los 23 jugadores con licencia del primer equipo. Pensamos que podíamos mejorar el último día, pero no dependía de nosotros. Al final no pudo ser, aunque pudimos haber realizado una operación. Finalizamos el mercado de manera satisfactoria. Estoy contento y nuestro entrenador, también”.

Nota al mercado

“Le pongo un diez, es mi plantilla, la de mi club y la de mi entrenador. Todavía no hemos podido tener la disponibilidad de todos los jugadores. No nos hemos quejado, ni la propiedad ni el entrenador. Lo encaramos de manera normal y eso, para mí, es un refuerzo. Todos los jugadores están metidos en el proyecto. Estoy tremendamente contento por la plantilla que tenemos, también a nivel personal. Tenemos un vestuario excelente, lo veo en el día a día. Tengo una sensación de alegría, independientemente de los resultados”.

Posibles salidas

“Ha habido ofrecimientos para que algún jugador pudiese estar en otro sitio hoy, pero pensamos que debilitábamos a la plantilla y no estaba por la labor. No estamos para regalar y así lo han entendido los jugadores. Se van a pelear”.

“Ha sido muy largo, muchas llamadas, mensajes…Hemos hecho nueve entradas y cada una de ella nos mejora la plantilla, hay cuatro cedidos y estamos hablando de cinco jugadores que pertenecen al club. Tuvimos cinco posibilidades de jugadores para que saliesen y los hemos convencido de que el Oviedo es la mejor opción. Lo han entendido, aunque seguro que alguno no estará del todo contentísimo. Les he transmitido que, aunque piensen que no podrán ser titulares, sí pueden lograrlo con el día a día. Con el trabajo diario se puede llegar a todos los sitios”.

La importancia de Pachuca

“Pachuca ha sido clave, sin esa ampliación hubiese habido menos margen económico. Estoy agradecido a Arturo Elías y a la anterior propiedad. A personas que se reunieron conmigo. Hubo un cambio de propiedad y hablé con Arturo de que podían suceder cosas y lo que ha habido es una alegría y una ilusión. En el Grupo Pachuca hay gente de fútbol y se nota. Son dos competiciones completamente diferente, pero analizamos lo que ocurre en el césped. Tengo una gran relación con Jesús Martínez y con Martín Peláez es muy fácil trabajar, aunque con exigencia. Me alegra que sea gente de fútbol”.

Su trabajo a partir de ahora

“Me gustaría estar un poco más relajado en los próximos días, algo de pausa y tranquilidad. Ya me pasan por la cabeza cosas que hacer, pero de momento vamos a intentar ganar el lunes. Es cierto que, dentro de mis funciones, está prepararme para el mercado de invierno. Vamos a estar preparados por si necesitamos una mejoría”.

“Estamos con un margen más amplio que el que podríamos esperar, al menos yo. Ayer teníamos un margen importante, tras no hacer una operación. Podemos hacer algo importante. Somos bastante positivos y el margen es más amplio que el podríamos imaginar”.

Pudo llegar un jugador en la última jornada

“No era un tema económico, teníamos claro qué tipo de jugador queríamos. Llegamos a la conclusión de que había un perfil que en este momento no teníamos. No salió porque el jugador no consiguió salir de su club”.

Objetivo del club

“El objetivo del club es ambicioso, empezando por el propietario Jesús y el presidente Martín. No vale con que ponga un objetivo concreto, va a aburrir y lo leeré cada jornada. No es necesario que yo diga que el objetivo es este o aquel. El mío es conformar la mejor plantilla posible con los recursos que tiene este club, que tiene una gran historia y afición. He podido convencer a jugadores por la afición, por lo que mueve. En Santander se me ponían los pelos de punta. En algunos casos me han pedido venir aquí jugadores, porque es lo que más se parece a la Primera División. 42 jornadas dan para mucho, todos tenemos en la cabeza que hay una ilusión, que se va avivando”.

Sorpresa

“Hay poco, yo evalúo la plantilla cuando llego y le pido una opinión al entrenador. Había jugadores en el que los dos coincidíamos. Quizá la única sorpresa fue la de Pierre Cornud, que nos pidió salir encarecidamente. Yo no veía su salida y así se lo dije, pero cuando un jugador entra en ese bucle y no se siente cómodo, yo tengo que dar mi opinión. Finalizaba contrato y se buscó un beneficio. Tengo mucho cariño a los jugadores, porque he sido futbolista, pero a veces tienen que madurar y ser agradecidos a su club. Pierre está cedido, ojalá le vaya genial”.

Javi Mier

“Lo de Javi Mier debemos hacerlo más normal. Entiendo que pensemos que podamos prescindir de él. Lo que le ha ocurrido a él me sucedió a mi personalmente. No es ninguna sorpresa. Ha demostrado que quiere estar, que tiene características y una actitud brutal. Tanto el entrenador y yo hemos pensado que este jugador, no por ser del Oviedo y de Oviedo, si no por su rendimiento, se quedase. Creo que es un ejemplo para muchos jugadores que puedan pensar eso. Ha demostrado que quiere estar”.

Su grupo de trabajo

“En secretaría técnica tenemos a gente cualificada. Roberto, Mario, Bernardo…Se incorporó Carlos Carreño, que es una persona de mi confianza. Pachuca me ha propuesto desarrollar un proyecto. En mi departamento estoy acostumbrado a crear un organigrama con funciones específicas. Somos pocos, estamos en Segunda División y con los repuestos que tiene el club queremos trabajar. Quiero que mi secretaría técnica aporte, que funcione con libertad e iniciativa para que se me facilite el trabajo. En los próximos días desarrollaremos un organigrama”.

Martín Peláez: "Tito ha hecho un trabajo fantástico"

“Estamos muy contentos, ha sido un gran trabajo de toda la institución. Ha estado muy movido. Tito ha hecho una gran labor y también toda la gente que quizá no se ve y está detrás de todos los fichajes. Toda la gente es clave y estamos muy satisfechos. El gran trabajo previo que se hizo nos daba tranquilidad de cara al último día de mercado. No teníamos ninguna urgencia ni ninguna necesidad apremiante. Estamos muy contentos con lo que hay, buscamos la guinda para redondear. Son etapas, ayer cerramos al mercado y hoy pasamos a otra cosa”.

“Participamos mucho en todas las áreas, pero siempre respetando las jerarquías. Las ideas son de todos, pero nos hemos entendido muy bien. Ayer Jesús estaba muy participativo, haciendo llamadas. Nos gusta estar en el negocio, en las decisiones, siempre respetando. Así ha sido con Tito y así seguirá siendo”.

“Estamos trabajando en muchos frentes, en su momento podremos informar con certeza de todos los proyectos. Queremos crecer en todas las áreas. Los recursos no son los que quisiésemos y nos limita, pero tenemos la intención de mejorar en todos los sentidos e informaremos de nuestros proyectos. Queremos poner al servicio del club mejores condiciones, aprovechando lo que se ha hecho estos años con este maravilloso grupo de personas".