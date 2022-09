Balance al mercado de fichajes del Oviedo: un sobresaliente y solo una sorpresa

No fue un mercado cualquiera. Por el cambio de director deportivo, por el cambio de entrenador, por el cambio de propiedad... Una prueba de fuego para Tito Blanco tras una temporada en la que se rozó el play-off. El reto era mantener el esqueleto y mejorar lo que se pudiese para seguir optando al ascenso.

Y de puertas hacia adentro la satisfacción en el Oviedo es muy palpable. "A la plantilla le pongo un 10", dijo Tito Blanco, director deportivo, en una comparecencia en el Tartiere en la que apareció visiblemente más tranquilo que en las anteriores. El final del mercado del Oviedo, el debut de Pachuca al frente, deja varios apuntes importantes. El primero, que el club azul esperó a un extremo hasta el final, una operación que no se llegó a realizar porque la entidad "no tuvo el control" de la misma. El segundo, que queda dinero suficiente en caja para acometer alguna operación de envergadura en invierno en el caso de ser necesario.

"El presidente me dio una sorpresa muy agradable: porque tenemos un margen más amplio que el que esperaba. En mi trabajo necesito conocer los números y ayer (por anteayer) estaba muy contento porque teníamos un margen amplio. Tenemos un margen amplio para pensar que podemos acometer algo importante en el mercado de invierno, somos positivos", explicó Tito. Hubo muchas aristas. El director deportivo, en una comparecencia de casi media hora y mucho por analizar, se paró a explicar todas las situaciones de mercado.

El último día del mercado. "Fue una jornada tranquila y creo que hemos hecho un buen trabajo en todo el mercado. Hemos ido a las primeras opciones que teníamos. Pensamos que podíamos mejorar el último día, pero no dependía de nosotros. Al final no pudo ser, aunque pudimos haber realizado una operación. Finalizamos el mercado de manera satisfactoria y hay un grupo excelente. Estoy contento y nuestro entrenador, también".

Flores a la plantilla. "Le pongo un diez, es mi plantilla, la de mi club y la de mi entrenador. Todavía no hemos podido tener la disponibilidad de todos los jugadores y no nos hemos quejado. Todos los jugadores están metidos en el proyecto. Estoy tremendamente contento por la plantilla que tenemos, a nivel personal. Tengo una sensación de alegría, independientemente de los resultados".

Posibles salidas. "Ha habido ofrecimientos para que algún jugador pudiese estar en otro sitio hoy, pero pensamos que debilitábamos a la plantilla y no estaba por la labor. No estamos para regalar y así lo han entendido los jugadores. Tuvimos cinco posibilidades de jugadores para que saliesen y los hemos convencido de que el Oviedo es la mejor opción. Lo han entendido, aunque seguro que alguno no estará del todo contentísimo. Les he transmitido que, aunque piensen que no podrán ser titulares, sí pueden lograrlo con el día a día. Con el trabajo diario se puede llegar a todos los sitios".

La importancia de Pachuca en el mercado. "Pachuca ha sido clave, sin esa ampliación de capital hubiese habido menos margen económico. Estoy agradecido a Arturo Elías y a la anterior propiedad. Cuando se produjo el cambio de dueño hablé con él (Arturo Elías), de que podían suceder cosas... Lo que ha habido es una alegría y una ilusión. En el Grupo Pachuca hay gente de fútbol y se nota. Tengo una gran relación con Jesús Martínez y con Martín Peláez es muy fácil trabajar, aunque con exigencia. Me alegra que sea gente de fútbol".

El futuro trabajo de la dirección deportiva. "Me gustaría estar un poco más relajado en los próximos días y tener algo de pausa y tranquilidad. Dentro de mis funciones, está prepararme para el mercado de invierno. Vamos a estar preparados por si necesitamos una mejoría".

Objetivo del club. "El objetivo del club es ambicioso, empezando por el propietario Jesús y el presidente Martín. No vale con que ponga un objetivo concreto, porque voy a aburrir y lo leeré cada jornada en los medios. El mío es conformar la mejor plantilla posible con los recursos que tiene este club, que tiene una gran historia y afición. He podido convencer a jugadores por la fuerza de nuestra afición y por lo que mueve. En Santander se me ponían los pelos de punta. En algunos casos me han pedido venir aquí jugadores, porque esto es lo que más se parece a la Primera División".

Sorpresa del mercado. "Quizá la única sorpresa fue la de Pierre Cornud, que nos pidió salir encarecidamente. Yo no veía su salida y así se lo dije, pero cuando un jugador entra en ese bucle y no se siente cómodo, yo tengo que dar mi opinión. Finalizaba contrato y se buscó un beneficio. Tengo mucho cariño a los jugadores, porque he sido futbolista, pero a veces tienen que madurar y ser agradecidos a su club. Pierre está cedido, ojalá le vaya genial".

Javi Mier. "Lo que le ha ocurrido a él me sucedió a mí personalmente. Javi ha demostrado que quiere estar, que tiene características y una actitud brutal. Tanto el entrenador y yo hemos pensado que este jugador, no por ser del Oviedo y de Oviedo, si no por su rendimiento, se quedase. Creo que es un ejemplo para muchos jugadores. Ha demostrado que quiere estar".

Su grupo de trabajo. "En secretaría técnica tenemos a gente cualificada. Roberto, Mario, Bernardo… Se incorporó Carlos Carreño, que es una persona de mi confianza. Pachuca me ha propuesto desarrollar un proyecto y en los próximos días desarrollaremos un organigrama"