El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón antes de recibir este lunes al Levante (21.00 horas, Vamos de Movistar) y Bolo, técnico azul, dio a conocer la convocatoria del encuentro tras la sesión. Luismi, que estos días se ejercitó junto a sus compañeros tras recibir un golpe en la cabeza que le mantuvo apartado, no entra finalmente en la citación porque Bolo prefiere no correr ningún riesgo con él. Del filial van convocados Lucas Laso, el portero Marco (Braat no se entrenó) y también Bretones, que ya es un habitual.

Los convocados son los siguientes: Braat, Rodri Tarín, Javi Mier, Sangalli, Borja, Borja S., Marcelo, Dani Calvo, T. Nadal, Jimmy, Luengo, Obeng, A. Aceves, Koba, Montoro JM, Hugo Rama, Sergi Enrich, Lucas, Abel Bretones, Lucas Laso y Marco Suárez. El equipo realizará activación en el Tartiere y se concentrará mañana desde las 14:00 horas, en el Silken Monumental Naranco, donde permanecerá hasta la hora del partido.