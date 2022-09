Tras el empate ante el Levante, Jon Pérez Bolo pasó por rueda de prensa para analizar el reparto de puntos en el Carlos Tartiere.

El análisis. “Ellos también han hecho su trabajo y se han defendido bien. Valoro mucho el partido del Oviedo. Hemos hecho una muy buena primera parte y la segunda ha estado más igualada. Con uno más hemos tenido la paciencia suficiente para sacar centros y tener alguna oportunidad atacando por las bandas. Tenia miedo a volvernos locos y que en alguna contra nos hiciesen sufrir, pero no tenido oportunidades para hacerlo, solo de estrategia. El único pero que pongo al equipo es no defender como hemos defendido durante todo el partido ese saque de banda que acabó en gol. Estoy muy orgulloso y contento por cómo han encarado el partido”

La mejor actuación de la etapa Bolo. “Para mi hemos hecho el mejor partido de esta temporada. En fútbol no te tienes que conformar y siempre tienes margen de mejora. Tenemos que coger como ejemplo el partido de hoy, porque teníamos un muy buen equipo en frente, y hemos hecho un muy buen trabajo”

La actuación de Enrich, Koba y Montoro. “Sergi ha metido, que más se puede pedir, y Montoro y Koba han dado pose, balón y fuerza. Hemos sido superiores en el centro del campo al Levante, aunque con el cansancio ya no llegábamos tan bien a las ayudas. Ha sido un muy buen partido de los tres. Ver a Ángel ir a los duelos con esa intensidad es una gozada. Koba ha demostrado lo que es y Enrich ha ganado muchas disputas. Además, Javi ha salido muy bien desde el banquillo, algo que para mí es muy importante. Sabemos que tenemos que seguir mejorando, estamos un poco encabronados porque queríamos los tres puntos, pero estamos contentos por el trabajo y hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera.

La pareja Koba-Montoro. “Los dos han estado muy buen. Han robado mucho, han tirado diagonales y me han gustado. Son jugadores de calidad, que tienen intensidad y que les viene muy bien al equipo”

La vuelta de los lesionados. “Más problemas para mí. Estamos deseando que vuelvan, va a dar competitividad al equipo. Tenemos varios jugadores que van a ser importantes lesionados y cuando se recuperen van a dar frescura al equipo. Va a estar difícil jugar en el Real Oviedo”

Marcelo Flores, sin minutos. “Veía que el equipo estaba bien. Queríamos darle descanso a Borja y sacar a Marcelo para desequilibrar, pero no veíamos que fuese el momento. Borja estaba cansado, pero estaba haciendo cosas bien. No vi el momento óptimo para meterle, por eso no ha entrado

El arbitraje. “Tenemos que hablar poco de los arbitros. Todos cometemos errores. Era un partido muy intenso, con muchas disputas, y es normal que si no protestas con educación te caiga alguna amonestación. En lineras generales el arbitro ha estado bien. Era un partido difícil de arbitrar