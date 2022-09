Antes que a Aspas, le pasó a Carlos: la historia imposible del exdelantero del Oviedo en USA'94

La de Carlos Muñoz con la selección española no fue una historia sencilla. Ni su estreno lo fue, en un Molinón que le silbó cuando tocaba la pelota y en medio de unos convulsos días previos en los que el delantero fue objeto de los furibundos ataques del periodista José María García. Aquella primera experiencia, no obstante, acabó en gol. Como casi todas sus actuaciones con España: Carlos fue internacional 6 veces y anotó 6 tantos. El capítulo más doloroso, no obstante, fue su ausencia del Mundial de Estados Unidos en el 94 en un caso que recuerda al de Iago Aspas, delantero del Celta olvidado ahora por Luis Enrique para Qatar. A Carlos le sigue doliendo aquel episodio.

"Lo mío fue peor que lo de Aspas, sin duda. No creo que se haya dado otro ejemplo de un máximo goleador nacional que se queda sin un Mundial", indica el jienense, que tiene bien grabado el capítulo. Los antecedentes a aquella cita americana reforzaban la candidatura del delantero: 20 goles con el Oviedo de Antic en la temporada 1993/94. Solo Romario (30), Suker (24) y Kodro (23) le habían superado en el Pichichi. Pero Clemente se olvidó de él. "Yo creo que me la tenía guardada", indica Carlos cuando se le preguntan los motivos. Y para tener el contexto hay que remontarse al verano de 1990. Entonces, Carlos acababa de cerrar un mal año en el Atlético de Madrid, con solo 4 goles en 21 partidos. Tenía tres años más de contrato con los colchoneros, pero en su mente, una poderosa idea. Inamovible. Volver a Oviedo, el lugar donde ya había sido feliz (25 goles y un ascenso en la 87/88). Al Atleti lo iba a entrenar Clemente ese año y quiso reclutar al nueve. "En el club me dijeron que Clemente contaba conmigo. Que aunque hubiera hecho un mal año confiaba en mí. Pero lo tenía claro: tenía que jugar en el Oviedo", recuerda Carlos. Y los azules hicieron el esfuerzo por hacerse con el futbolista, un punto de inflexión en su carrera. Pero a Clemente, según la versión de Carlos, aquello no le sentó nada bien. "Dime, si no, por qué me dejó fuera", subraya. El jienense sigue dándole vueltas de vez en cuando a aquel suceso. "Siempre digo, medio en broma, que Clemente me privó de ser campeón del mundo y máximo goleador de un Mundial. ¿Que era difícil? Sí. Pero al menos me había ganado la oportunidad de intentarlo", señala. Paralelismos con Iago Aspas. Ahora, con un Mundial a la vuelta de la esquina, el de Qatar que echa a andar en noviembre, el debate futbolístico se centra en la ausencia habitual de Iago Aspas, delantero del Celta, de las listas de Luis Enrique. El gallego es Pichichi de la Liga con 5 tantos, los mismos que Lewandowski, pero no juega con España desde un choque en Islas Feroe en junio de 2019, con Robert Moreno como técnico. "Yo sí creo que debería de estar en la lista", se moja Carlos; "yo puedo entender que cada seleccionador tenga sus preferencias, que opte por futbolistas que se adapten mejor a sus gustos, pero Luis Enrique siempre defiende que él lleva a los que están mejor, a los que se lo merecen. Y que Aspas vaya al Mundial creo que sería una decisión justa".