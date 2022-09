Marco Sangalli está aprovechando su momento. La lesión de Viti le abrió las puertas de la titularidad y el vasco parece dispuesto a asentarse en el extremo derecho de la libreta de Bolo. Él celebra su buen momento: "Disfruté de dos temporadas muy buenas y el año pasado me encontré a un nivel inferior y no fue mi mejor campaña. Lo que uno tiene que pensar es que tampoco puede disfrutar siempre de buenos momentos; de los malos también hay que aprender. Ahora he estado totalmente mentalizado para hacer una buena pretemporada. Me estoy sintiendo bien y con la ilusión de hacer una gran temporada", explica el futbolista, que alaba la apuesta por la continuidad de la dirección deportiva: "Gracias a esa apuesta creo que este inicio de campeonato ha sido más sencillo. Ha habido un cambio de entrenador, pero nos hemos adaptado rápido, a pesar de las lesiones".