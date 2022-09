Jon Pérez Bolo atendió a los medios esta mañana en El Requexón para analizar lo que cabe esperar del partido de mañana ante el Burgos.

Lesionados.

“Vamos a ver cómo están los tocados, pero deberían de estar listos. Valoraremos si pueden tener minutos”.

La semana de entrenamientos.

“Ha sido una semana corta, sin mucha carga. Hicimos un esfuerzo grande, intentamos que recuperara bien la gente tras un gran esfuerzo como el que hicieron ante el Levante”.

Estudio del rival

“Metemos muchas horas en analizar a los rivales. Conocemos al Burgos, mantiene entrenador, jugadores, director deportivo… Siguen misma línea de trabajo. Han empezado bien y se han reforzado con jugadores importantes. Será un rival incómodo y difícil de jugar”.

Antecedentes.

“Recuerdo que con la Ponfe perdimos en el Plantía 1-0 y lo intentamos de todas las maneras. El Burgos es un equipo rocoso que defiende muy fuerte. No puedes permitirles nada, de cualquier cosa te hacen peligro. Cuenta con jugadores experimentados. Es clave tener mucha paciencia y concentración”.

La mejoría

“Las últimas semanas decimos lo mismo, siempre hay que mejorar. Lo estamos haciendo. Están entendiendo lo que les pido. La mejoría debe de ser con balón. Los primeros partidos no tuvimos fluidez, aunque sí creamos ocasiones. Ante el Levante el juego fue mejor que en los tres anteriores. Entrenamos salida de balón y evoluciones. Hay que saber cuándo correr y cuando tener pausa. Unos días tendremos una forma de jugar y en otros, una diferente. pero hay que estar preparados. Hay que mejorar con balón y generar más ocasiones”.

Apoyo de la gente.

“Les damos las gracias a la gente por lo que nos están dando y tratamos de devolvérselo. Que estén orgullosos de nosotros. Será fundamental su apoyo”.

Marco Sangalli.

“Le veo con ilusión, con ganas de mejorar y de aportar. El año pasado no fue tan buena como las anteriores, pero hay que valorar sus circunstancias, como el covid. Es difícil coger regularidad. Este año está muy bien físicamente, es un futbolista con experiencia que nos aportará seguro”.

El 4-4-2.

“Los sistemas depende de los jugadores. Con Sergi y Bastón te da llegada, fuera del área cuando te presionan con un pase a ellos te la aguantan y te hace salir al equipo, en campo contrario. Es un sistema que me gusta pero no siempre jugaremos 4-4-2, o si lo hacemos no será siempre con el dos delanteros puros, pueden jugar ahí Javi (Mier) o Marcelo (Flores). Puede ser un delantero y un media punta”.

Abel Bretones y Aceves.

“Con el cambio de Abel ante el Levante buscamos frescura porque Alonso (Aceves) estaba cansado. Nos habían cogido la espalda un par de veces. Abel nos da centros, hizo 3 o 4 muy buenos y era lo que buscábamos. Alonso es joven, es su primera experiencia en esta Liga y se está adaptando: irá a más. Tiene datos muy importantes durante los partidos. Tiene que saber a los rivales a los que se enfrenta y la Liga en la que está. Tiene que mejorar como el equipo pero la experiencia le ayudará”.

Partido cerrado.

“En el fútbol puedes intuir, pero nunca sabes lo que pasará. Vamos con un guion, igual se da otro. Nuestro trabajo es estar preparado para todo. En teoría, será un partido cerrado, de pocas ocasiones, pero no se sabe. Ojalá generemos muchas ocasiones y hagamos muchos goles”.

Tarín.

“No me sorprende su rendimiento. Siempre me ha parecido central muy bueno: agresivo, rápido, con salida de balón… tenemos unos centrales espectaculares. David (Costas) ha tenido mala suerte pero en breve estará con nosotros y Rodri está aprovechando su oportunidad. Cuando vuelva David tendremos dificultad en elegir la pareja de centrales. Y eso es bueno para el equipo”.