En los días malos, coraza: el Oviedo empata en Burgos (0-0)

No fue el mejor día del Oviedo. Vaya por delante el mérito incuestionable de un Burgos pegajoso y puñetero. Pero los de Bolo nunca estuvieron cómodos. Ni a ras de césped ni en la batalla aérea. Tuvieron sus momentos, sí. Algunas aproximaciones. Incluso un poste. La sensación no obstante es que no era el día. Y en ese escenario tan resbaladizo, una certeza: la coraza sigue intacta. Aquella que tantos puntos dio el año pasado sigue siendo efectiva. El punto sumado en El Plantío (0-0) es un brindis por la seguridad defensiva.

La cosa salió torcida ya desde el inicio. Se puede resumir en que la primera mitad se dividió en dos partes diferenciadas. Una, de dominio absoluto del Burgos. La otra, de ocasiones azules. El problema es que la primera se extendió durante 44 minutos y al Oviedo el derecho a réplica se le limitó a un par de minutos. Cosas del fútbol, la más clara fue de los de Bolo. Pero, siendo justos, todo lo bueno de la primera mitad correspondió en exclusiva a los locales. Más intensos, mejor posicionados y con las ideas claras, fijaron las reglas del juego desde el primer minuto. Esta es mi casa y estas son mis normas. El Oviedo transigió con una docilidad extraña en un equipo de Bolo. Y empezó a perseguir sombras. No es que fuera una avalancha, ni mucho menos. Los equipos de Calero solo pegan por impulsos. Pero el Oviedo sufrió siempre que Bermejo y Valcarce, que posaron su maleta en esa territorio sin ley entre la medular y la defensa, recibieron perfilados de cara al área azul. Lamentablemente para los visitantes, esto sucedió habitualmente. El Oviedo no le cogió el punto al sistema de Calero. Ni a la pelota. Se atascó en la construcción y recurrió de forma monótona al balón en largo. Ahí tampoco estaba la solución. Pues ni Bastón ni Enrich ganaron disputas. Cuando lo hacía, aparecía un jugador del Burgos para quedarse con los restos y armar la jugada. 21 Nadal despejó con reflejos a los 9 minutos. Calvo despejó la prolongación de Areso al cuarto de hora. Aceves acudió raudo ante Mourad a los 17. Acercamientos sin sangre en la mayoría de los casos. El problema no estaba en su área, donde el Oviedo sigue dominando con puño de hierro. El desajuste se situaba en el resto del campo. De ahí al fin del primer acto, dominio y toque del Burgos y resistencia azul, ayer con la Sacavera. Pero, cosas del fútbol, del 45 al 47 se vieron las mejores opciones. Y las dos fueron de los de Bolo. Borja encontró un pequeño espacio, un resquicio, para mostrarse. Recorte en la frontal y tiro buscando la esquina. Caro voló para tocar hacia fuera. De ese córner, una oportunidad de oro: El Oviedo sacó en corto sobre Koba, que controló para despertar de su letargo y soltar un latigazo de zurda que impactó contra el poste. Al descanso, el peor Oviedo había estado más cerca que su rival del gol. Vinieron los de Bolo de la caseta con otro talante. Esta vez no hubo triple cambio, como en Santander, pero el equipo dio igualmente un paso adelante. Con él, los balones sin dueño empezaron a estar más repartidos. Tras anular el árbitro un gol de Curro por falta previa sobre Calvo, el Oviedo tuvo la suya. Fue en la jugada con mayor elaboración de la tarde. Tras la sucesión de pases, el balón le llegó a Sangalli, que aceleró el argumento filtrando al área. Bastón, algo impropio en él, se atoró en el control y la defensa despejó. Era evidente que los de Bolo habían mejorado. Que ahora sí había partido. Y el Burgos, lejos de cohibirse, aceptó el pulso. El segundo acto tenía muchas más escenas de acción. Bastón volvió a rozar el tanto, ahora en un acto de fe, tras tocar Calvo en un córner. Respuesta local con la libreta de Calero. Córner llovido al área y remate de Bermejo al larguero. Otra desde la esquina: Borja González con un disparo con curvas que Nadal detuvo a la segunda. A los 70, Bolo buscó dinamismo con Flores y Mier. Más desde la banda. En esta ocasión, Curro cruzó en exceso. Entrada la cita en los últimos 10 minutos, quedaba claro que de desequilibrarse la balanza sería en algún chispazo aislado. Una galopada de fe de Bretones y un centro inofensivo de Flores precedieron a la última, ya superado el 90: Bastón buscó la escuadra con la derecha pero le faltó precisión.