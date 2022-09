La exigencia de Bolo: Burgos y otras quejas del técnico del Oviedo

En un mundo tan dado a esconder las verdades, la reflexión de Jon Pérez Bolo retumbó en la sala de prensa. "En la primera parte hemos estado muy, muy, muy mal", anunció la tormenta el técnico. Sin pelos en la lengua, aseguró que los suyos no habían estado bien "en juego, intensidad y segundas jugadas" y coronó su análisis con una sentencia definitiva: "Es una pena regalar 45 minutos".

Bolo no trató de disimular su mal cuerpo tras la derrota. Tampoco de poner paños calientes. No le gustó la imagen de su equipo en El Plantío, curioso contraste cuando ante el Levante el mismo protagonista había asegurado que era "el mejor partido de la temporada". No era la primera vez que Bolo se expresaba con sinceridad en la sala de prensa.

El primer amago de regañina del técnico sucedió pronto, antes incluso de que la competición echara a andar. El Oviedo cerró su pretemporada con 0-0 en Santander y donde otros simplemente veían un campo de pruebas para testar algunas cosas, Bolo vio una advertencia de lo que vendría por delante. "Nos ha faltado gol en toda la pretemporada. Tenemos que llegar muchísimo más, sacar más centros, llegar con más gente al área…", explicó, en su intento por poner las cosas claras antes del comienzo de lo serio, de la competición oficial.

Sí mantuvo el técnico un tono mucho menos estricto minutos después del gran descalabro de lo que va de temporada, el estreno chafado ante el Andorra. Tras reconocer que en la primera parte habían estado desordenados en la presión, instó el vasco a quedarse con lo positivo: "El ejemplo a seguir es la segunda parte".

Logró el entrenador que su mensaje calara, pues en la segunda fecha el equipo dio un paso adelante. Ganó al Leganés en un choque condicionado por las bajas y en el que logro dejar a su rival sin realizar ningún disparo entre los tres palos.

El otro toque de atención interesante no tardó en llegar. Se produjo tras el triunfo en Santander, el segundo consecutivo tras el ya comentado frente al Leganés. Aquella victoria, la de El Sardinero, dejó una imagen curiosa: el triple cambio que el técnico había ordenado al descanso tras una primera parte de la que no había salida nada satisfecho.

Con los tres puntos en el bolsillo, Bolo incidió en por qué había tomado una decisión tan poco habitual. También entonces se expresó sin tapujos en la sala de prensa de El Sardinero. "No me estaba gustando la intensidad en las disputas, nos estaban superando y nos estaba costando por dentro. Si ves algo que no te gusta, hay que buscarle una solución", analizó el entrenador de los azules.

Visto en perspectiva, el razonamiento de Bolo tras el empate con mala imagen en Burgos sigue la misma línea de coherencia de toda la temporada. Y el técnico, que en las previas trata siempre de ocultar sus cartas para no darle pistas a los rivales, no duda en señalar el punto de mejora en sus análisis post-partido. "El equipo tiene que ir a más con el balón", ha indicado en más de una ocasión, la última antes de viajar a El Plantío.

Y hacia ahí se dirige la exigencia de Bolo hacia sus hombres a estas alturas de la temporada. El técnico quiere que los suyos den pasos hacia adelante con la pelota. Exige más valentía, más atrevimiento y mejor ejecución.

La seguridad defensiva mantiene al equipo vivo en cada escenario, sumando con regularidad, pero solo una mejora evidente con el balón permitirá a los azules ser considerados como candidatos claros al ascenso.