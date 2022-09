Aceves, futbolista mexicano del Oviedo: “Pachuca no solo cría futbolistas, también forma personas”

Es como si a Alonso Aceves (Huixquilucan, México, 2001) le hubieran creado en un laboratorio secreto de Pachuca. A los 14 años se mudó a Pachuca para jugar en sus categorías inferiores. Ingresó en la "Casa Club", la residencia de los chavales que venían de fuera. Compatibilizó estudios y entrenamientos hasta que ya en juveniles decidió continuar con sus estudios. Se matriculó en "Administración de empresas" en la Universidad del fútbol y ciencias del deporte, uno de las obras de las que Jesús Martínez se siente más orgullos.

Criado, entrenado y educado por el "método Pachuca", Aceves fue el primer fichaje de los mexicanos a su llegada a Oviedo. Dos meses después de su aterrizaje, asentado en el barrio ovetense de Montecerrao y con sitio en el once, el mexicano concede su primera entrevista a LA NUEVA ESPAÑA.

–Empecemos por su fichaje. Se está entrenando en México, preparándose con Pachuca y de pronto le dicen que se va a Oviedo. ¿Cómo fue exactamente?

–Inesperado. Me llamó el entrenador de Pachuca, Guillermo Almada, una tarde. Me dijo que había opciones de irme a Europa, al Real Oviedo. Yo no sabía nada. Que le había gustado a su entrenador y que para él sería un orgullo que un jugador suyo diera el salto al fútbol europeo.

–¿Y qué respondió?

–¡Ni lo dudé! Jugar en Europa es un sueño para cualquier futbolista mexicano.

–¿No miró primero en Google algo de Oviedo antes de decir que sí?

–Sabía poco del Oviedo. Que tenía a Pachuca como dueño, que estaba en la Segunda División de España. Que había tenido algunos futbolistas mexicanos. Luego investigué algunas cosas del club y me sorprendió la forma cómo viven el fútbol aquí. Esa pasión por el Oviedo.

¿Le ha costado la adaptación?

–Ha habido gente que me la ha hecho todo más sencillo. Me he sentido arropado desde el primer día, por el club y por la gente de la ciudad. Me han mostrado su calidez y eso ha ayudado en la adaptación. Aunque hay cambios grandes.

¿El fútbol español es muy diferente del mexicano?

–Sí, tiene muchos matices diferentes. Me toca adaptarme a todo. A los arbitrajes, por ejemplo. Es de lo que más me ha sorprendido. Aquí el árbitro interviene menos en el juego, se deja jugar más. El VAR también: entra poco aquí. En México hay más pausas y en España, más juego efectivo. Un cambio de continente te abre a otra idea, otra cultura, otro estilo de juego te hace crecer.

-¿Hay más ritmo aquí?

–Sí, el juego es menos pausado. Tienes que estar más atento, más concentrado. Subes y bajas, casi sin tiempo para recuperar. Participas continuamente del juego.

-¿Y tácticamente?

–Se trabaja diferente. Los entrenamientos son más cortos en España, se incide más en la táctica, y aquí siempre se entrena con balón.

¿Cuáles son sus armas como futbolista?

–La velocidad, la intensidad. Me gusta defender y atacar, de lateral puedo cumplir varios roles. Habrá días que te toque solo defender y otro que tenga que ayudar en ataque.

Hablemos de su vida futbolística. ¿Cómo empieza?

–Desde que tengo memoria siempre he estado pateando balones. Empecé en el equipo de la escuelita en Las Hayas, en las actividades después de clase. Jugábamos en campo, nueve contra nueve. Siempre por la izquierda, de extremo o de lateral. También como central. Luego pasé a una Academia de fútbol, a Delfines de Xalapas.

-¿Tenía un ídolo?

–Siempre me gustó mucho Cristiano Ronaldo, por su cultura de trabajo y su forma de entregarse. Los jugadores rinden por su dedicación. Es un ejemplo.

–¿Hizo otros deportes?

–Sí, tenis. Me entrenaba, jugaba algún torneo, pero era más un hobby. Cuando llegó el momento me dediqué por completo al fútbol.

–Con 14 años ficha por Pachuca.

–Es un primer cambio importante. Pachuca está a tres horas de la casa de mi familia. Me voy solo, ingreso en la residencia del club. Mi padre era gerente de una tienda, mi madre nos cuidaba, a mí y a mis dos hermanos, aunque también trabajó. Para ellos era muy importante la educación. "Tienes que estudiar y después, el fútbol", me decían. Y eso Pachuca lo cuida mucho.

–¿En qué sentido?

–Ese cuidado por la formación es lo que más convence a las familias en México. Ven donde van a dejar a sus hijos, en qué lugar va a vivir, las facilidades que dan para estudiar, para formarse… Y sin dar un solo peso. Tienes la opción de dar alguna compensación, pero solo si quieres. Pachuca te ofrece todo. Y también te exige. Te controlan los estudios, te obligan a rendir en el campo y en la escuela. Pachuca no solo cría futbolistas, también forma personas.

–Háblenos de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte.

–Es otra gran iniciativa. Yo mismo soy estudiante allí.

–¿Qué estudia?

–Administración de empresas. Me queda un curso para graduarme. Cuando acabas la "prepa" (el curso previo a la Universidad), con 18 años, en Pachuca te dan la opción de entrar en la Universidad y de estar en la casa Club o alquilar fuera. Yo me fui a un piso, pero me matriculé para seguir mis estudios.

–Otro punto fuerte de Pachuca: la cantera.

–Se trabaja muy bien. Se da mucha importancia. Y los entrenadores más recientes han dado oportunidad a los jóvenes y eso se nota. Yo mismo soy la prueba de lo que se puede lograr cuando se trabaja con la cantera.

–¿Cómo fue su estreno en el primer equipo de Pachuca?

–Inusual. El día antes del partido me entreno con el primer equipo porque había muchas bajas por covid. No entré en la lista, pero al día siguiente me llaman porque hubo otro positivo: 14 en total. Pezzolano, el entrenador, tenía la costumbre de cambiar a aquel que tuviera amarilla al descanso, así que me dijeron "tienes que estar preparado". El lateral titular estaba haciendo muchas faltas y llevaba amarilla. Entré al campo a los 20 minutos.

–¿Y ya se quedó?

–No, no. Ahí llegaron los play-off, se repusieron los jugadores con covid, y yo seguí con el sub20. Fue la temporada siguiente cuando ya empecé a entrenar más habitualmente con los mayores. Pero sería otro año después, con Guillermo Almada como técnico, cuando me asiento.

–Y llegó el Oviedo.

–Almada fue el primero en animarme. Armando (Martínez), el presidente de Pachuca, también me apoya. Me comenta "por lo menos, pídeme permiso" (risas).

–¿No le dio miedo?

–Siempre hay un poco de miedo al cambio, a empezar de cero, en otro país, otra categoría, con otra forma de hacer las cosas. Pero me lo están poniendo muy fácil.

–Es una cesión por un año…

–Ojalá sea más de un año. Ojalá pueda aprovechar esta oportunidad en el Oviedo.

–¿Triunfará aquí el "Método Pachuca"?

–El modelo de negocio académico-deportivo puede dar frutos en Oviedo, claro, pero lleva tiempo. No se puede esperar un cambio de la noche al día, irá poco a poco pero habrá un momento que estará implantado este modelo. Soy optimista porque hay gente detrás que sabe de fútbol y que tiene experiencia en el sector.