Agustín Lleida, nuevo director general del Oviedo: "Es un reto muy atractivo, sé lo que significa este club"

El Oviedo presentó esta mañana en la sala de prensa del Tartiere a Agustín Lleida, el nuevo director general del club. Su llegada se produjo después de la salida de Federico González y el despido de David Mata. Lleida, oscense nacido en 1985, llega de la mano del Grupo Pachuca y procedente del Alajualense, club de Costa Rica. Tras Martín Peláez, estará en lo más alto en el organigrama.

Lleida estuvo acompañado por Martín Peláez, presidente del Oviedo. En la sala también estuvieron los miembros del consejo y Jon Pérez Bolo, técnico azul. “Es un gran amigo y un gran ser humano. Trabajamos siete años juntos en Pachuca y hoy la vida nos da la posibilidad de coincidir en este maravilloso proyecto que es el Oviedo”, dijo Peláez, antes de dar la palabra a Lleida, que ya lleva unos días en la ciudad.

Las declaraciones de Agustín Lleida

Su llegada al club

“Es un placer estar aquí. Vengo a trabajar, sé lo que significa Oviedo y lo he visto durante muchos años. Hace años me fui de España, pero con el deseo de regresar aquí. Sé lo que representamos y, desde ya, tengo la mejor predisposición para lograr los objetivos del club. Es un reto muy atractivo: vamos a disfrutar mucho".

Las funciones que tendrá

“Estoy a disposición del presidente, como director general me tocará trabajar con todas las áreas. Hay algunas que nos tendremos que enfocar de manera inmediata, pero estoy al servicio del club. En el fútbol he pasado por todos los puestos. Fui preparador físico, adjunto a la dirección deportiva, director de fútbol base. He tenido relación con muchas áreas”.

Su conocimiento de Pachuca

“He tenido un recibimiento bueno y me he encontrado con gente con predisposición. Conozco lo que es Pachuca, viví la compra de Viñadelmar de Chile. Conozco el grupo, los objetivos que tienen y estoy ilusionado. Soy del grupo de trabajo de Pachuca, me trajeron ellos a mí. Veremos el día a día, y si hay algún aspecto que necesitemos gente, lo valoraremos”.

La cantera

“El modelo Pachuca va pegado a la cantera. Se le da mucha importancia a esta área. Han sacado dinero de ventas de jugadores, va a ser algo que siempre es importante. Junto con Martín y Jesús tenemos el objetivo de crecer a nivel de infraestructuras, valoremos a medio plazo el crecimiento a ese nivel”.

Su llegada

“Llegué a Pachuca hace años, estuve siete años con ellos todos los días. Me fui cuatro años y medio, pero siempre he estado muy ligado, porque me encariñé con la institución y con la gente. Me llamó Martín, me dio la posibilidad de venir aquí y también hablé con Jesús. Sé lo que es Oviedo”.