La Asociación de Peñas del Oviedo (Aparo) hizo pública ayer una decisión tomada hace varios días: se planta y no organizará el desplazamiento de la afición a Lugo, donde juega el equipo azul el próximo domingo 25 de septiembre a las 16.15 horas en el estadio Anxo Carro.

El encuentro ante el Lugo suele ser uno de los más esperados por la afición carbayona, ya que la cercanía entre las dos ciudades provoca que se suela vivir un gran ambiente. Este año, en principio, no será así. La Aparo, que suele organizar los viajes, considera que las condiciones del Lugo no son aceptables e invita además a los oviedistas a no acudir por cuenta propia al encuentro. Por tanto, no se espera una afluencia masiva, aunque sí habrá aficionados azules que vayan.

"Los requisitos y precios que establece el club local creemos que son desproporcionados y que nuestros aficionados deben conocer las exigencias que se plantean para asistir a un estadio, donde se nos ubica en una grada hecha con andamios que no inspira ninguna seguridad, sin apenas aseos para los asistentes y sin ningún lugar donde poder adquirir ni una botella de agua. Únicamente se puede acceder por una puerta donde la Seguridad Privada del club local realiza inspecciones injustificadas", explicó ayer la Aparo. "El Lugo cree que el precio razonable para dicha grada en un fondo es de 30 euros, lo que nos parece un auténtico abuso, y no contentos con ello además exigen medidas como que todas las entradas se registren una a una además de con los datos del aficionado, con el código impreso en la propia entrada y enviárselo en el listado que en todos los desplazamientos se facilita al club local, siendo esta la primera vez que algún club nos lo pide", añade la asociación de peñas.

"Queremos enviar un abrazo a toda la afición del Lugo y la hostelería de la ciudad, donde siempre se nos ha tratado excepcionalmente y que no merecen unos dirigentes que impiden que la ciudad de Lugo disfrute de un fin de semana festivo con multitud de aficionados oviedistas en sus calles", finaliza la Aparo. Paradójicamente, el anuncio de las peñas llegó poco después de unas declaraciones de Tino Saqués, presidente del Lugo, en las que hizo referencia al encuentro ante el Oviedo y al ambiente que se podría vivir en las calles. "Tenemos el Oviedo, que se desplazarán 2.500 o 3.000 personas"