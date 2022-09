Adiós al "ok" de México: así es el día a día del Oviedo

Cuando Federico González, ya ex director general del Oviedo, aterrizó en Asturias en octubre de 2019 para "poner orden", se estableció una premisa de actuación: todos podían hacer de todo. El objetivo era aprovechar los recursos al máximo y controlar cada euro. Pocos valían para mucho. Era la época del ahorro, cuando se contaba cada folio que se compraba. Las funciones, según explican ahora desde el Oviedo, nunca estuvieron delimitadas del todo. Eso provocó situaciones como poco extrañas. A saber: un director deportivo (Rubén Reyes) cerraba un patrocinio, un gerente (David Mata) negociaba un fichaje, un entrenador (Ziganda) hacía de portavoz oficial en tiempos de crisis...

Pachuca llegó al Oviedo hace poco más de dos meses y basta ver el panorama del club para darse cuenta que los nuevos propietarios no comparten la anterior filosofía. "Las funciones están claras", dicen en el Oviedo. El conglomerado de Jesús Martínez ha aplicado el bisturí muy poco a poco. Entró en la casa azul con zapatillas. Nada de decisiones traumáticas. "Está todo meditado", explican en el club. De ahí el último movimiento: la llegada de Agustín Lleida como director general tras las salidas de Federico González y David Mata.

El oscense, presentado ayer, dejó una píldora sobre cómo funciona el Oviedo: "Funcionaremos con el orden de jerarquía de cualquier institución. Martín Peláez es la cabeza y a partir de ahí cada director de área tendrá su espacio". Ya está sucediendo. El nuevo director general, antes de comparecer ante los medios, se presentó en privado a todos los empleados en un discurso "cercano" y "cariñoso". Quedó claro lo que se intuía: que Lleida mandará en los asuntos que tengan que ver con el balón. Por detrás de él está Tito Blanco, director deportivo. También Antonio Rivas, jefe de la cantera. De momento, Lleida será también uno de los interlocutores del Oviedo con LaLiga. De hecho, el martes tiene una reunión con la patronal. Aunque sea un detalle, ya se vislumbra una diferencia respecto a épocas anteriores, cuando esta o aquella institución no sabía bien a quién acudir cuando tocaba hablar con el Oviedo. La intención es que con Pachuca todo esté medido. Los cambios en el Oviedo no acaban con la llegada de Lleida. Se avecinan más novedades y en el club se están recabando informes de todas las áreas donde se pueda mejorar. Cambios recientes a un lado, el aterrizaje de Lleida ya permite establecer cómo se reparte el poder en las oficinas del Tartiere. En la cúspide está Jesús Martínez, el dueño, que no será tan intervencionista como lo era Arturo Elías, ya exmáximo accionista con Carso.

En tiempos de Elías, todo, incluso asuntos de poco calado, pasaba por el filtro del mexicano. El famoso "ok" de México, que tuvo directores deportivos y entrenadores pendiente de un mensaje de wasap para saber si firmaban por el Oviedo. Pachuca parece funcionar diferente. Martín Peláez está en Oviedo con plenos poderes. Siempre bajo la supervisión de Martínez, pero con libertad para tomar decisiones. Él y el citado Lleida son los directivos presentes en Oviedo que más alto figuran en el escalafón.

Tras ellos están los que algunos en el club llaman "itinerantes", que son aquellos directivos con mucha influencia que vendrán a Asturias dos o tres veces al año. Gabriela Murguía, rectora de la Universidad; José Ramón Fernández, vicepresidente corporativo de medios de Pachuca y Chema Buenrostro, director comercial. El consejo del Oviedo, nombrado por Carso, mantiene también su puesto en una labor más institucional, al igual que César Martín.

Pachuca ha valorado positivamente las facilidades de los directivos en la transición. Los cambios seguirán porque el balón no se detiene, pero la filosofía azul ya es otra completamente distinta.