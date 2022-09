Bolo, técnico del Oviedo: “Vi repetido el partido ante el Burgos y no fue tan malo como pensaba”

Jon Pérez Bolo, técnico del Oviedo, valoró esta mañana la actualidad del equipo azul en El Requexón. El conjunto carbayón recibe mañana al Ibiza en el Tartiere (16.15 horas). El bilbaíno dijo que sopesa hacer cambios en la alineación y también insistió en la necesidad de enfocarse en el fútbol ofensivo.

El parte de bajas

“Han hecho la semana normal. Pomares se incorpora, está a disposición del cuerpo técnico y veremos lo que decidimos para el partido. Viti, por lo que estamos hablando esta semana, está bastante bien. Costas va un poco más lento por las sensaciones que tiene. En breve podremos tener a todos en el grupo”.

Análisis del empate ante el Burgos tras ver el partido repetido

“Después de verlo otra vez, la sensación es que no fue tan malo como pensábamos. Nos faltaron cosas, como intensidad o tener el balón. El Burgos nos tira una vez a portería en el primer tiempo y las ocasiones más claras fueron nuestras. Opciones claras de ellos fueron dos y de ellos cuatro. Las sensaciones mejoran un poco al verlo otra vez. Buscamos tener más regularidad, que en los momentos buenos nos mantengamos más durante el partido”.

La búsqueda de la regularidad

“Ojalá veamos más el partido contra el Levante que el del otro día contra el Burgos. Todos los partidos van a ser difíciles, en todas las categorías. El Burgos es un equipo muy rocoso y sin hacer un buen partido puntuamos. Ahora tenemos que hacer un muy buen partido para ganar los tres puntos, porque veríamos mejor el empate de Burgos. Necesitamos ser regulares, que se vea un buen Oviedo cuanto más tiempo posible”.

Pide más goles

“Estoy encantado por la predisposición y por el ambiente. Tenemos un margen de mejora muy grande y necesitamos mantener el buen juego durante más minutos. Me gusta que mi equipo llegue mucho, que haga goles, y ahora no lo estamos consiguiendo. Estamos en el camino. Queremos ser un equipo que llegue mucho a portería contraria y que saque centros. De momento no lo estamos consiguiendo, sí defender bien. Estamos trabajando en intentar generar muchas ocasiones”.

La clasificación

“No me preocupa la clasificación, quiero seguir dando pasos hacia adelante y seguir siendo un equipo que concede poco. La temporada es muy larga, aunque cuantos más puntos consigamos al principio, mejor para todos. Quiero seguir trabajando y que el Oviedo haga goles, porque nos acercará a ganar los partidos y nuestra gente disfrutará mucho más. Los goles no solo son cuestión de los delanteros. Somos un equipo y todos tenemos que aportar”.

Agustín Lleida, nuevo director general

“Está aquí en la ciudad deportiva, vamos a hablar con él para que la plantilla le conozca. Está habiendo muchos cambios y seguro que todos son para mejorar. Viene con ilusión y con ganas de aportar, que nos ayude en lo que buscamos. Viene a sumar”.

Miguelón y Pomares

“Cuando les fichamos sabíamos que iban a ser importantes. No queremos correr riesgos ni precipitarnos. Pomares está ante su primera semana y Miguel ya está casi a la altura de los demás. Para empezar, sería precipitado, pero quizá sí que puedan tener algún minuto”.

Cambios ante el Ibiza

“Puede que haya algún cambio mañana, lo estamos valorando. No porque no estemos contentos, pero sí por buscar un poco más de equilibrio y hacerle daño al Ibiza”.