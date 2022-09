Lleida, el nuevo jefe deportivo del Oviedo: "Es un reto muy atractivo"

Barba recortada, chaqueta y camisa blanca, mirada atenta y con el guion bien estudiado de lo que quería decir y lo que no, el hombre que más poder deportivo tendrá en el Oviedo tuvo ayer su puesta de largo en el Tartiere. Bajo el paraguas de director general, flanqueado por el presidente y arropado por la mayoría de cabezas visibles del club, Agustín Lleida (Monzón, Huesca, 1985) llega al club azul con un reto " muy atractivo". También difícil: darle un vuelco al apartado deportivo e instaurar el "modelo Pachuca" en el club carbayón.

Eso es lo que le han encargado Jesús Martínez y Martín Peláez, dueño y presidente del Oviedo. "Como director general me tocará trabajar con todas las áreas, aunque obviamente me enfocaré más en algunas", dijo Lleida, que llega de la mano del Grupo Pachuca y procedente del Alajualense, club de Costa Rica, aunque anteriormente trabajó 7 años con el conglomerado mexicano. Lleida es un hombre que ha crecido profesionalmente de la mano del grupo propietario del Oviedo. "Es un placer estar aquí: vengo a trabajar. Sé lo que significa Oviedo, hace 12 años me fui a trabajar con Pachuca siempre con el deseo de volver a España. Qué mejor manera de hacerlo con Pachuca y en un club como el Oviedo". Lleida, pues, sabe perfectamente lo que quieren de él. No descartó traer a más profesionales.

"En el fútbol he pasado por casi todos los puestos: desde preparador físico, director de ciencia y deporte, adjunto a la dirección deportiva, director de fútbol base, diseño de una ciudad deportiva, director deportivo. Ahora soy director general y seguramente mi perfil es más deportivo, por lo que tendré más relación con dicha área", aseguró.

El oscense acaba de aterrizar, pero uno de sus cometidos será la mejora de las infraestructuras del Oviedo. En Costa Rica levantó una ciudad deportiva de cero. ¿Lo hará ahora en Asturias? "El modelo Pachuca siempre va muy pegado a la cantera. Se le da mucha importancia a esta área porque se han sacado muchos réditos a nivel de formación y ventas de jugadores. Será algo muy importante para el Oviedo", dijo el nuevo director general, que dejó la puerta abierta a futuras construcciones.

"Me tocó diseñar y construir sobre plano la ciudad deportiva del Alajuelense en Costa Rica, y seguramente en Oviedo tienen objetivos de crecer a ese nivel. Ya tienen sobre la mesa un proyecto para el Tartiere y seguramente se valorará el crecimiento de la ciudad deportiva a medio y largo plazo", recalcó. También se detuvo para contar al detalle cómo se produjo su llegada al club. Una llamada de Martín Peláez desatascó la operación.

"Me ofreció la posibilidad de venir a Oviedo, se hicieron rápido las cosas porque sé lo que es Oviedo y era imposible decir que no a un proyecto como este. ¿El reto de mi vida? Cada paso que das lo es, todos crecemos a nivel profesional y los retos son cada vez mayores. Seguro que disfrutaremos", aseguró. Martín Peláez escuchó atentamente su intervención y mostró mucha sintonía con Lleida. Dijo sobre su llegada que "es un gran amigo y un gran ser humano. Trabajamos siete años juntos en Pachuca y hoy la vida nos da la posibilidad de coincidir en este maravilloso proyecto que es el Oviedo".

Al fondo de la sala escuchaban los miembros del consejo, varios empleados y también Jon Pérez Bolo, técnico azul. El Oviedo ya tiene director general con mando en plaza.