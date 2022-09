Bolo, muy autocrítico tras la derrota ante el Ibiza: "No estamos cumpliendo con las expectativas"

El entrenador del Oviedo, Jon Pérez Bolo, valoró la derrota de su equipo ante el Ibiza (0-1) tras un mal partido del equipo azul. Estas fueron las declaraciones del entrenador.

Análisis del rival

"No estamos teniendo acierto de cara a gol, estamos espesos y nos está costando. Hemos tenido alguna opción de hacer gol y ellos acertaron en la jugada de penalti, con una buena contra propiciada por un error nuestro. Hay que seguir trabajando. No estamos encontrando el camino del gol y trabajaremos duro. Las ansias de querer meter gol nos está lastrando, jugamos precipitados, con nervios. Nos ha faltado tranquilidad y profundidad, sobre todo en el primer tiempo. El Ibiza nos ha tapado bien y no podemos jugar tantas veces hacia atrás. Nos ha faltado tranquilidad y profundidad, no podemos recibir".

La entrada de Jimmy

"Sabíamos que el Ibiza nos iba a dar balón y queríamos tener equilibrio. En la primera parte han conseguido correr, hicieron varias contras".

El equipo no encuentra su versión

"Llevamos tiempo trabajando juntos, sabemos lo que queremos y nos está costando. No estamos dando con la tecla y satisfaciendo la exigencia. No damos lo que se nos pide. Esto es fútbol: apechugar con lo que tenemos ahora y seguir trabajando. Hay que busar ese camino y hay que encontrarlo lo antes posible".

Miguelón y Pomares

"Los he visto con falta de ritmo, llevan tiempo en el dique seco y necesitan más minutos para ponerse a tono. El partido requería profundidad".

La pitada de la afición

"La afición es libre. Se crean muchas expectativas y no estamos cumpliendo con ellas. Cuando te caes, hay que levantarse. Es normal que nuestra afición se vaya triste".