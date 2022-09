Bolo quiere pasar al ataque y corregir el déficit goleador del Oviedo

Cuando el Oviedo apostó por Jon Pérez Bolo como entrenador tras la etapa de Ziganda, de perfil conservador, se buscaba fútbol atractivo. Más presencia en el área. El técnico bilbaíno, de moda tras sus buenos años en la Ponferradina, lo sabía. Buscó desde el principio una puesta en escena ofensiva. Por eso ahora, tras cinco jornadas y antes de recibir hoy al Ibiza (16.45 horas, Movistar), Bolo pide más. "Hay que dar un paso adelante en el fútbol ofensivo y meter más goles", repitió ayer en El Requexón. Lo mismo le dijo a sus futbolistas en el vestuario. Quizá por ello medite cambios hoy ante los isleños. "Puede que haya algún cambio, lo estamos valorando. No porque no estemos contentos, pero sí por buscar un poco más de equilibrio y hacerle daño al Ibiza".

La defensa funciona –solo dos goles en contra–, el Oviedo parece un bloque, pero le cuesta atacar y crear ocasiones. Un dato lo evidencia: en cinco jornadas lleva tres goles a favor, dos de ellos de penalti. Desde el ascenso, para encontrar un registro tan bajo a estas alturas hay que ir a la temporada de Fernando Hierro y a la segunda de Ziganda, con tres tantos respectivamente. Por eso no pareció casualidad el mensaje que lanzó ayer Bolo.

En varias intervenciones hizo referencia al mismo problema: la sequía ofensiva. "Estoy encantado con la predisposición, con el ambiente y con la unión que hay en el vestuario", defendió Bolo, para recalcar después: "Tenemos un margen de mejora muy grande y creo que necesitamos mantener el buen juego durante más minutos y generar muchas más oportunidades. Me gusta que mi equipo llegue mucho y haga goles y ahora no lo estamos consiguiendo", incidió en una reflexión muy repetida.

El poco bagaje ofensivo del Oviedo –solo meten menos goles el Racing y el Burgos–, no quiere decir que la delantera carbayona no funcione. Tiene el equipo azul a dos de los arietes más contrastados de la categoría: Bastón y Sergi Enrich, los únicos jugadores que han visto puerta. La responsabilidad de meter más tantos, dice Bolo, es algo común.

"Los goles no es solo cuestión de los delanteros ni la defensa es solo cuestión de la línea defensiva. Somos un equipo y todos tenemos que aportar. Goles tienen que meter los delanteros, los centrocampistas, los extremos y los centrales", incidió. El mensaje de Bolo fue claro y directo, pero no alarmante. De hecho, dijo que no le preocupa la clasificación. "Quiero seguir dando pasos hacia adelante y que concedamos poco. La temporada es muy larga, aunque cuantos más puntos consigamos al principio, mejor para todos. Quiero seguir trabajando y que el Oviedo haga goles, porque nos acercará a ganar los partidos y nuestra gente disfrutará mucho más", recalcó.

El técnico del Oviedo, que se mostró contrariado con la imagen de su equipo en Burgos (0-0), quiso matizar también su análisis. "Después de verlo otra vez, la sensación es que no fue tan malo como pensábamos. Nos faltaron cosas, como intensidad o tener el balón. El Burgos nos tira una vez a portería en el primer tiempo y las ocasiones más claras fueron nuestras", dijo el técnico.

Bolo no se fue de El Requexón sin darle la bienvenida públicamente a Agustín Lleida, el nuevo director general, que ayer dio un discurso a la plantilla y al cuerpo técnico. "Seguro que todo los cambios son para mejorar. Agustín viene con mucha ilusión y con ganas de aportar, ojalá nos ayude en lo que buscamos todos: que el Real Oviedo esté lo más arriba posible y que la gente esté orgullosa de lo que hacemos".