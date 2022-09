El Oviedo pierde ante el Ibiza en un encuentro para olvidar y el Tartiere muestra su enfado (0-1)

El Oviedo perdió esta tarde en casa ante el Ibiza (0-1) en un muy mal partido de los azules, desacertados a lo largo de todo el encuentro con una puesta en escena fallida desde el principio. La afición despidió al equipo con una sonora pitada al final, la primera de la temporada. Serio aviso. Únicamente Koba, que sorprendentemente fue suplente, logró activar al Oviedo con su entrada en la segunda parte, pero el Ibiza logró adelantarse de penalti tras una jugada muy mal defendida. Esta vez tampoco la retaguardia funcionó: Calvo estuvo desacertado y Tarín perdido. No solo la derrota es la nota negativa de la tarde: también la lesión de Borja Sánchez, que se retiró en la segunda parte.

0 Oviedo 1 Ibiza 0-1, min. 67: Ekain, de penalti. Oviedo Tomeu Nadal (1); Lucas (1), Calvo (0), Tarín (1), Aceves (1);

Sangalli (1), Jimmy (0), Montoro (1), Borja Sánchez (1);

Enrich (1) y Bastón (0).

Cambios Koba (2) por Jimmy, min. 45. Miguelón (0) por Aceves, min. 60. Marcelo (1) por Borja Sánchez , min. 60. Pomares (1) por Sangalli, min. 74. Obeng (1) por Lucas, min. 74. Ibiza Fuzato (1); Grima (1); Martín (1), Juan Ibiza (1), Escobar (2);

Villar (1), Morante (1), Azeez (1), Cristian Herrera (2);

Appin (2) y Ekain (3).

Cambios Vázquez (1) por Villar, min. 73. Gálvez (1) por Azeez, min. 79

Coke (1) por Grima, min. 79. Goldar (s. c.) Cristian Herrera, min. 90. Suleiman (s. c.) por Appin, min. 90. Árbitro: Hernández Maeso (extremeño). Expulsó al visitante Ibiza (min. 90). Amonestó a los locales Borja, Jimmy y a los visitantes Morante y Coke.

Carlos Tartiere: 12. 821 espectadores

El Oviedo no hizo casi nada presentable en la primera parte, un sesteo continuo en medio del tedio general. Era un juego de resaca mateína en la grada y ninguna idea en el verde. Si Bolo quería más presencia ofensiva, sus pupilos no siguieron su plan. La novedad en el centro de campo de Jimmy, apto para la destrucción y el toque fácil, pero poco recomendable para la creación, no consiguió el control de balón que se buscaba. El cambio no funcionó. El equipo azul pedía a gritos imaginación, que solo llegaba, y a cuentagotas, cuando el balón le llegaba a Borja Sánchez, que tampoco hizo nada especial.

El ovetense, Enrich y Sangalli fueron de lo poco salvable, con Bastón buscando su sitio arriba y confirmando que, pese a sus dos goles de penalti, el inicio de Liga no está siendo el esperado para el delantero. Tan aburrida estaba la cosa en el Tartiere que a la media hora de juego Bolo puso a calentar a Marcelo, Koba y Luismi. Tuvo suerte el Oviedo de que el Ibiza tampoco parecía estar para muchos trotes. Tímido en la presión, el equipo isleño inquietaba al norteño cuando el balón le llegaba Ekain, el más atrevido de los suyos Bastón intentó un remate de cabeza nada más empezar y luego una volea a la media hora de partido. No hubo más de los carbayones.

Cristian Herrera, escorado a la izquierda, probó suerte a la media hora con un disparo y el Ibiza sí avisó con alguna contra peligrosa, fruto en gran parte de un desbarajuste táctico carbayón impropio del Oviedo. A los quince minutos la afición hizo notar su descontento con una pequeña pitada. Solo fue un aviso.

Normal: costaba no desesperarse con el Oviedo, incapaz los azules de trenzar dos o tres pases con criterio. Jimmy, tarde para olvidar la suya, no ofrecía continuidad en el juego mientras que Montoro casi ni compareció. El Oviedo pedía a gritos el descanso. Y gritos recibió, pero en forma de enfado, de la afición carbayona en el final del primer tiempo. Fue la primera pitada de la etapa de Bolo.

El técnico rectificó su error al descanso: Koba entró por Jimmy. Y a los pocos segundos ya se notaba otra cosa, porque el francés anima al Tartiere solo con su presencia. A los cinco minutos el Oviedo trenzó la que quizá fuese la primera jugada de calidad. Koba, cabeza arriba y zancada como forma de vida, condujo con criterio, cedió a Borja y el centro de este fue cabeceado por Enrich, a las manos del meta del Ibiza. La siguiente jugada fue otra combinación con cierto peligro. Parecía ya un hecho palpable: el Oviedo había despertado de la siesta de la mano de Koba. También el Tartiere, animando a los suyos y presionando al árbitro.

Montoro puso un balón largo buenísimo a Lucas en el área del Ibiza y su dejada casi acaba en un golazo tras una combinación de Bastón y Enrich. Esto era otra cosa, aunque las interrupciones perjudicaron la nueva puesta en escena, que duró poquísimo.

El Ibiza dio un susto de los buenos justo antes de ese cambio. Appin le ganó la carrera a Calvo, desacertado en esta ocasión, y cedió a Herrera, que se plantó solo ante Tomeu. Entre el portero y Lucas salvaron el disgusto. Herrera tuvo un tiro peligroso justo después mientras los problemas para el Oviedo iban en aumento. Borja se llevó la mano a la parte exterior del muslo derecho y miró hacia el banquillo pidiendo el cambio. Posible lesión. Medio cojo fue capaz de trenzar alguna jugada antes de tirarse al suelo, justo antes de que Bastón lograse un cabezazo con peligro.

Bolo movió otra vez el banquillo y sacó a Marcelo y a Miguelón, que debutó como jugador del Oviedo. Entró por Aceves, pasando Lucas a la izquierda. El lateral no pudo tener un peor debut. Una pérdida suya en el primer balón que tocó acabó en una jugada de Ekain por la izquierda, que sentó a Tarín y a Calvo y la dejó atrás para el disparo de Escobar. Su tiro impactó en la mano de Tarín y el árbitro decretó penalti a falta de 25 minutos.

El propio Ekain transformó la pena máxima y puso el 0-1. El equipo azul intentó ir hacia arriba apostando por un juego más directo y lograba embotellar al Ibiza a base de saques de esquina. Había tiempo de sobra, pero ciertos nervios. Marcelo, escorado a la izquierda, lo intentaba con punch, pero se notaba que faltaba Borja. Bolo agotó los cambios: Obeng y Pomares al ruedo, con el ghanés de extremo derecho.

El Oviedo no se encontraba. La reacción duró solo unos minutos y el encuentro se hacía cuesta arriba para los intereses azules. La más clara de la segunda parte la tuvo Obeng, de cabeza tras un centro de Pomares. Faltaban cinco minutos y el Tartiere estaba de uñas, apretando a los suyos para apostar por un juego más directo. Tampoco la suerte sonrió al Oviedo, ya que a falta de dos minutos Obeng remató al poste a de cabeza a pocos centímetros de la línea. Ni con esas. El equipo azul se quedó con diez jugadores en el 90, al ver Ibiza la segunda amarilla por una falta a Obeng. Faltaba el descuento y el Tartiere estaba muy irritado. Enrich tuvo una clarísima en el descuento tras una falta lejana. No la metió por poco.