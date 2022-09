Pomares mira el lado bueno: "Tuvimos ocasiones"

No fue del debut soñado. Ni mucho menos. Salieron con un Tartiere de uñas y con el equipo perdiendo ante el Ibiza. Pero puede decirse que hay brotes verdes. Sobre todo, en el caso de Pomares, que por fin pudo correr la banda izquierda del Oviedo tras superar su lesión. Él debutó por la izquierda y Miguelón hizo lo propio por la derecha. El zurdo valenciano, de 29 años, está llamado a tener importancia en el equipo azul. Parte del vestuario espera que sea titular ante el Lugo. Ayer salió contra los isleños con el objetivo de poner centros y a eso se dedicó. Después valoró la derrota del Oviedo y quiso ver el lado bueno pese a la dura tarde.

"Hemos tenido ocasiones de sobra para ponernos por delante y no lo hicimos. Sabemos cómo es la Segunda División, si no metes las que tienes y atacas con ímpetu luego te pueden coger", explicó el lateral del Oviedo, fichaje veraniego. Bolo dijo tras el partido que al equipo le faltó circular con cabeza el balón. El lateral izquierdo coincidió con su jefe, aunque su valoración fue más positiva. "Estoy de acuerdo con él. Si tú no circulas bien el balón, el otro equipo se hace con el partido con comodidad. No podemos confundir tener tranquilidad con dar pases precipitados. Salimos mejor en la segunda parte, pero no las metimos y nos cogieron en una acción fortuita", recalcó Pomares, que además dudo sobre la acción del penalti del Oviedo. "Tenía la mano bastante pegada", dijo.

Pomares está llamado a tener importancia en el equipo de Bolo. Él se define como hombre de club. "Siempre me he adaptado a lo que quiere el entrenador: estoy para sumar y para lo que me pida", incidió.

Pomares se ve mejor en el apartado físico, aunque dice que todavía le queda para estar a tope. Será cuestión de minutos. "No tuve una lesión fácil y estar listo no es cuestión de apretar un botón. Me queda un largo camino de recorrer. Estoy a disposición del míster", finalizó un claro candidato a titular en Lugo.