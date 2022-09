"Hay que darle una vuelta": análisis del momento del Oviedo

La situación es de preocupación y en el Oviedo no se oculta. No tanto por la última derrota y los pitos ante el Ibiza, que también, sino por las señales que emite el equipo. "Nos cuesta mucho jugar con balón. Lo trabajamos durante la semana, pero en el campo no sale el plan. El entrenador lo tiene muy claro, pero de momento no se materializa en el campo. Habrá que darle una vuelta", explica un miembro con peso del club azul.

Por ello, porque el plan no acaba de salir y el fútbol no espera, se da por hecho que esta semana, la previa al partido ante el Lugo (sábado, 16.15 horas), será de laboratorio. El Requexón como campo de pruebas para evitar una crisis de resultados. En el vestuario ya vaticinan cambios porque la visita al Anxo Carro se califica de puertas hacia adentro como "tensa". El foco está en el sistema de juego, con un dato muy relevante en este inicio de Liga: el Oviedo no gana con el dibujo de dos delanteros, el preferido de Jon Pérez Bolo en los últimos partidos. Con ese dibujo, el que más beneficia a Bastón y a Enrich, el equipo suma dos derrotas y dos empates. Casualidad o no, el equipo de Bolo solo vence cuando juega con un mediapunta. He ahí el dilema de la semana para el técnico del Oviedo, que hasta ahora parecía decidido a jugar con dos arietes. Tras el encuentro ante el Ibiza, en cambio, mostró dudas. La semana inclinará la balanza. En el Oviedo consideran que la línea ofensiva no está lo suficientemente surtida de balones y lo argumentan utilizando un dato. El azul, junto con el Sporting, es el equipo de la Liga que más centros buenos fabrica: 37. Aún así, el juego directo no cala porque el Oviedo solo lleva tres goles a favor, dos de penalti, y firma el peor arranque ofensivo de su historia en Segunda. De ahí los posibles cambios, con varias posibilidades para Bolo. Son las siguientes. 4-4-2, dibujo continuista. Todavía no ha dado los resultados esperados, pero en "sensaciones" vence a los demás. La versión ante el Levante fue la más convincente del Oviedo, precisamente con ese dibujo. La única vez que el equipo se pareció a lo que busca el bilbaíno. Sin embargo, no hubo ni rastro de esos brotes verdes ante Burgos e Ibiza. Bolo habló recientemente con Tito sobre varias jugadas en las que lució el buen entendimiento entre Enrich y Bastón. Si el técnico sigue optando por este dibujo, se da por seguro cambios de nombres en el centro del campo. 4-2-3-1, la vuelta al pasado. Implicaría dejar en el banquillo a Bastón o a Enrich. Palabras mayores. Pero es una posibilidad que está encima de la mesa. El más beneficiado de ella sería Marcelo Flores, que tendría vía libre en la posición de mediapunta. Más aún con la previsible baja de Borja Sánchez, que se fue lesionado ante el Ibiza. Todavía no hay parte médico. 4-3-3, la apuesta. Por número de efectivos –el Oviedo tiene seis centrocampistas– sería el dibujo más adecuado. Permitiría que Koba y Montoro, sobre el papel los que serán titulares, tuviesen un escudero que les guardase las espaldas. Luismi podría ser el más beneficiado en esta ocasión, volviendo a la titularidad tras su lesión.