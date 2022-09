Ángel Montoro, mediocentro del Oviedo, valoró esta mañana la actualidad del equipo azul en la semana previa a jugar ante el Lugo. Estas fueron las declaraciones del pivote.

Análisis del momento azul

“Estamos fastidiados, siempre queremos ganar. Toca pasar página porque hay un partido el domingo que es muy importante. Es cierto que esto acaba de empezar, estamos en un proceso con bastante gente nueva. Todo el mundo quiere jugar mejor y generar cuantas más ocasiones mejor, hacer un fútbol muy vistoso. Pero hay partidos en los que el rival te dificulta”.

La falta de gol

“En lo de los goles a veces los metes sin querer y otras no entra. La clave está en generar, porque los goles llegarán seguro. Hay ocasiones que golpeas mal y entra, otras haces el tiro de tu vida y no. Estoy convencido de que llegarán los goles”.

Su estado de forma

“Me estoy encontrando bien físicamente. Ir acumulando minutos hace que pueda demostrar mi juego. Espero ayudar al equipo, que es lo que me gusta”.

El partido ante el Lugo y el juego vistoso

“Sabemos que el Anxo Carro es difícil y complicado, pero tenemos equipo para ganar en cualquier lugar. No poder estar con nuestra gente fuera influye, pero nos tenemos que centrar en el partido y en conseguir los tres puntos. Hemos perdido un par de partidos en casa, pero no merecimos perder ninguno. El juego no fue vistoso, pero en esta categoría es difícil hacer un juego bonito”.

Falta de fluidez

“Nos está costando conectar con la gente de arriba. Yo estoy tratando de bajar para lograr una salida limpia. Es ir trabajándolo y coger nuevos conceptos que el míster no pide. Esto no tiene otra historia que trabajar”.

Confianza en el equipo

“Tenemos un grandísimo equipo y poco a poco se irá viendo un mejor fútbol. Contra el Ibiza generamos muchas ocasiones, aunque hubo un ambiente crispado. Todos queremos ganar. Generamos cinco o seis ocasiones muy claras y el rival generó una y media”.

Los pitos del Tartiere

“La gente quiere ver a su equipo ganar, da igual la obligación que tengas. Nosotros queremos dársela a nuestra gente. En mi caso, la victoria influye mucho en mi semana. La exigencia hace que tengas que dar el máximo”.