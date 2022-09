Los recuerdos de Jankovic, exjugador del Oviedo: "Si pudiese volver atrás seguiría vinculado al fútbol"

Janko Jankovic ha pasado del fútbol al pádel. Lo explica desde Split, Croacia, mientras apura el verano. En la charla reflexiona sobre el mundo del fútbol. Dice que daría un consejo a los exjugadores: no desvincularse nunca del deporte rey. Jankovic, "Janko" para muchos oviedistas, va para atrás en el tiempo y todavía recuerda su gol al Real Madrid en el Bernabéu. Fue en los noventa, una década mágica para el Oviedo que el exfutbolista pide destacar.

Su vida actual. "Desde 2015 estoy en Croacia. Empecé a hacer en tenis, golf, pádel y esquiar y me enamoré locamente del pádel, que no existía aquí. En 2016 abrí un club de pádel enorme, con 8 pistas y 3.000 metros cuadrados. Puedo decir, sin presumir, que traje el pádel a Croacia. Fue duro, porque aquí nadie jugaba y nadie sabía que era eso. Ahora es una locura: tenemos 10.000 socios y mucha gente apuntándose".

Su vida después de ser jugador. "Cuando dejé el fútbol empecé a meterme en un montón de cosas y creo que eso no se puede hacer. Yo a la gente del fútbol le diría que, cuando dejen de ser jugadores, sigan en la industria. Los que fuimos futbolistas estamos tan metidos en esto que cuando se acaba muchas veces no sabemos qué hacer y tomamos malas decisiones. Yo soy aventurero, probé suerte en muchas cosas, hice muchos favores y si pudiese volver atrás hubiese seguido solo ligado al fútbol".

Vinculación con Asturias. "Vivo en Zagreb y una de mis hijas, que está casada con el capitán del Dinamo, está aquí conmigo, pero voy mucho a Oviedo y a Madrid por negocios. Tengo una casa en el barrio de Montecerrao y ahí vive mi otra hija. Tengo una nieta en Oviedo y otro nieto en Zagreb".

El mundo del fútbol. "Tengo todos los títulos de entrenador y me arrepiento muchas veces de no haberme metido a tope en el fútbol después de retirarme. Podría haber entrenado. Trabajé en el Espanyol de ojeador y estuve con Cristóbal en el Girona, pero duramos poco tiempo".

Su gol al Madrid. "Lo recuerdo muy bien. Esto es como todo: me acuerdo que ganamos en el Bernabéu después de treinta años y no le dimos mucha importancia. Cuando pasan los años eso es lo que queda. Tendemos a acordarnos solo de lo bonito".

El Oviedo y su relación con los exfutbolistas. "No quiero meterme mucho, porque todo se malinterpreta. Creo que el Oviedo estuvo demasiado tiempo en Segunda B y había una generación, la de los noventa, que era muy válida para aportar después de colgar las botas. No solo había jugadores asturianos, también había de fuera que se quedaron a vivir en Asturias. Estaban Armando, Jerkan, Carlos... Eran gente válida con el título de entrenador. No nos metimos en el club, lo digo sin reproches, pero es la realidad".

Cuando estuvo muy cerca del Oviedo. "Siempre digo que en los equipos hay que meter a gente de fútbol. Cuando estuve trabajando en el Espanyol negocié con el Oviedo. Ramiro Solís (exentrenador) me veía para ser director deportivo. Yo no entendía cómo el Oviedo podía estar en Segunda B y creía que los de mi generación podríamos aportar. Jugamos la UEFA, tuvimos al equipo bien clasificado… Estábamos capacitados para muchas cosas".

Sus recuerdos. "Con el Oviedo solo recuerdo cosas buenas. Irureta y Antic eran muy buenos entrenadores y siempre dimos la talla. ¡Ni siquiera estuvimos cerca de bajar! Eso ni se planteaba. Ahora la historia ha cambiado".

El Oviedo actual. "Lo sigo mucho porque soy del Oviedo de toda la vida, pero creo que se debe hacer un análisis global. Hace años, cuando se metió Carlos Slim, mucha gente pensaba que todo iría bien porque era multimillonario, pero el club es una empresa y él tenía cientos de ellas y creo que lo miró de otra manera. El sitio del Oviedo está en Primera División. ¿Por qué no está ahora? Hay que analizarlo bien".

El cambio de propiedad y la llegada de Pachuca. "Creo que los anteriores tenían buenas intenciones, pero no eran gente de fútbol. Carso saneó, pero no invirtió. El Oviedo tiene que estar en manos de gente de fútbol y creo que Pachuca sí lo es. Irán poco a poco, pero creo que es una buena noticia".