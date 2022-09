“En mi cabeza entró algo de prisa por volver, recaí y se alargó más de lo esperado; Ahora estoy recuperado”, señala el central del Oviedo

David Costas encara la recta final de su recuperación. Lo hace con algunas reservas, ya que hace algunas semanas recayó de la lesión que le mantenía fuera del grupo desde el tercer día de pretemporada. Ahora, el zaguero quiere que esta sea la definitiva y pueda aportar desde ya a Bolo.

Su estado.

“Estoy bien, a ver si de esta es la buena. Yo me encuentro bien, llevo varios días entrenando con el grupo y sin problemas. A ver si de esta me meto con el equipo y empiezo a convivir con ellos. Poco a poco irá llegando”.

La lesión.

“Al principio no era nada grave, se iba a recuperar rápido. En mi cabeza entró algo de prisa por volver y recaí. Se alargó más de lo esperado. Ahora estoy recuperado. con ganas de volver a competir”.

“Llevo bastante tiempo lesionado y ahora estoy volviendo. Es mi primera semana después de 2 meses y medio parado. Pero me noto bien, con buenas sensaciones, lo que hago con el equipo me noto sin problemas. La vuelta la decidirá el míster. Si me preguntan estoy bien”.

Mal momento.

“Llevamos dos partidos en los que no somos capaces de ganar. Tenemos ganas de volver con los 3 puntos de Lugo, de romper la sequía. Tenemos buenos jugadores arriba, al Pichichi del año pasado, a Enrich, a Samu Obeng… No será un problema, llegarán los goles”.

“Llevo tiempo sin entrar y veo al equipo desde fuera y estoy tranquilo. Nos veo bien. Sé lo que puede hacer este equipo y no hay preocupación. Los goles van a llegar. Tenemos gente que está acostumbrada a marcar”.

La defensa.

“El equipo está bien atrás, encaja poco, en una línea parecida a la del año pasado. Costaba hacernos ocasiones y ahora se repite. Rodri (Tarín) está jugando muy bien, es competencia pero también un amigo en el vestuario. El que decide es el entrenador. Decidirá en función de quién entrena mejor. Cuando me toque volver, toca agarrarse a esa oportunidad”.

Situación personal.

“Me fastidia haberme lesionado. Lo que más rabia me dio es la lesión. Con entrenador nuevo, después de los tres primeros días entrenando voy y me lesiono el cuarto. Llevaba 3 entrenos, más otros 2 nuevos de ahora, y eso me fastidia”.

“Lo que me gustaría es jugar. Apenas he podido hacer trabajo de campo pero no he estado parado, he trabajado. Me noto bien después de 2 meses y medio. No tienes los dolores típicos de pretemporada, me encuentro bien, como el año pasado. Ahora hay que ver las sensaciones compitiendo”.

Recuperación mental.

“Siempre hay esa incertidumbre cuando es la segunda vez que intentas volver. Pisas campo y ves dolores en otra zona del cuerpo, y es más a nivel mental, una barrera que se pone en la cabeza. Hay que estar tranquilo, volver a entrenar y poco a poco”.

“Mi cabeza me dice ‘estás listo’. Pero me lo decía también la primera vez y recaí. En el momento en el que míster lo considere, yo estaré preparado”.

Tres centrales.

“No sé qué le pasa por la cabeza al entrenador. Puede ser que en algún momento quiera probar con 3 centrales, sí. Yo tengo que estar preparado”.