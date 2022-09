Bolo: “Si seguimos generando ocasiones, los goles van a llegar”

Jon Pérez Bolo afronta con ilusión la cita en el Anxo Carro del domingo. El Oviedo llega tras tres semanas sin ganar, con algunas dudas en el juego, pero el entrenador confía en la reacción de los suyos.

Los lesionados.

“Viti ha trabajado toda la semana y está en perfectas condiciones. Valoraremos si juega o no. Costas está mucho mejor, ha entrenado con el grupo y ha hecho trabajo específico. Está con nosotros. Irá cogiendo el ritmo”.

“A Costas le veo más alegre, está llegando al final del túnel. Que esté tranquilo. Le conozco desde hace mucho, sé lo que nos puede dar. Tranquilidad para que se ponga a tono porque será un jugador importante, como lo fue el año pasado.

La opción de Viti.

“Tomaremos la decisión entre hoy y mañana con Viti. Sus sensaciones son buenas pero no puede jugar más de 50 o 60 minutos. Veremos si es mejor que empiece o que acabe el partido. Costas veremos si puede entrar en la lista. Puede estar para hacer convivencia y empezar a viajar”.

“Viti nos da otras alternativas, verticalidad. Bretones, también. Sangalli y Rama son más asociativos. Me dan posibilidades. Tener jugadores de diferentes características nos ayuda”.

Borja Sánchez y su sustituto.

“Es baja segura esta semana, pero no soy médico, no quiero anticipar cosas. Veremos su evolución. Es una baja importante. Pero cuando hay un problema hay que encontrar una solución”.

“Tomaré la decisión pensando en que el jugador que elijamos nos ayudará a ganar. Además de Bretones y Flores, están Viti, Hugo… hay opciones, soluciones de sobra para la izquierda. Buscaremos que nos ayude a ganar”.

Los laterales.

“Hemos tenido problemas por las bajas y los laterales que han jugado han estado bien. Son los 4 buenos. Veremos quién juega”.

“A Miguelón y Pomares les veo para jugar de inicio, sí. Pero también estoy contento con Alonso (Aceves) y Lucas”.

Análisis del Ibiza.

“No estamos cumpliendo las expectativas, nosotros los primeros. Pero si nos fijamos en los datos dicen que tuvimos el 68% de posesión ante el Ibiza, pusimos muchos centros, creamos ocasiones claras… Son datos, no una apreciación mía. No tuvimos fluidez y queremos mejorar, pero el equipo hace cosas bien, no solo es negativo. Lo negativo solo atraen cosas más negativas. No estuvimos bien, somos los primeros en saberlo. Pero firmaría un porcentaje tan alto de posesión y de ocasiones en cada partido. Cuando marquemos, nos tranquilizaremos y jugaremos mejor”.

El Lugo, al que más le tiran

“Es un dato más. Si es el que más le tiran será porque le llegan mucho, jugará replegado y estará cerca de su área. Vamos a intentar llegar mucho, sacar centros. Nos cuesta hacer gol pero cuantas más oportunidades tengamos de llegar, mejor”.

Bajas del Lugo.

“En Segunda no me fío de nadie. No echo la vista atrás a las bajas que tuvimos, pero todos tenemos problemas, hay que buscar soluciones. Tiene un perjuicio grande, pero nosotros también los hemos tenido. Nadie pone excusas porque todos tenemos plantillas para pelear. Seguro que Hernán nos plantea un partido muy difícil. No me fío porque Chris Ramos no esté”.

¿Cambio de sistema?

“Intentaremos acertar con los jugadores y los sistemas. Hay que estar preparado para adaptarse a cualquier dibujo”.

Problemas de gol.

“Para un delantero es importante marcar. Yo he estado en esa situación y lo importante es tener confianza. Los goles llegarán. Tener un pensamiento negativo no te lleva a nada. Si seguimos generando ocasiones, los goles van a llegar”.

Mejora en el juego.

“Se debe entrenar y lo estamos haciendo. Depende del perfil del jugador, también. Hay jugadores más verticales, otros juegan más al pie. Hay muchos factores, pero se puede entrenar. Los que estén acostumbrados a recibir al pie también puedan ir al espacio”.