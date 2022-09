Bolo no lo ve tan negro: "Firmo tener siempre la posesión y las ocasiones que tuvimos contra el Ibiza"

Los juicios de Jon Pérez Bolo al término de los partidos, en realidad como las de cualquier entrenador, están condicionadas por una lectura más pausada. Es el segundo análisis el que revela las claves de los partidos. Tras empatar en Burgos en una mala tarde, el técnico matizó su disgusto inicial algunos días después: "Lo he vuelto a ver y no estuvimos tan mal". Tras caer ante el Ibiza, el vasco reconoció que los suyos no habían "dado la talla". Mantiene que los resultados son adversos, pero también ahora ve las cosas desde otro prisma: "Tuvimos el 68% de la posesión, pusimos 23 centros y creamos 6 ocasiones de gol. Son datos, no apreciaciones mías". Bolo exige a los suyos una mejora, pero aprovecha el viaje para reivindicar el trabajo de su equipo: "Hacemos cosas bien, no todo es negativo".

