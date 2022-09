Jon Pérez Bolo explicó el empate sin goles con su habitual sinceridad ante los medios. No le gustó el juego de los suyos, habló en varias ocasiones de “nerviosismo” en los suyos, pero mantiene una visión optimista: “Este equipo va a jugar bien”.

El partido

“Salimos bien durante los primeros 15 o 20 minutos, luego la cosa se igualó. La segunda no fue tan buena y a base de perder balones nos han entrado los nervios y hemos tenido muchas imprecisiones. No estamos bien, lo sabemos, hay que seguir trabajando. Hay que limpiar la cabeza. El equipo compite, pero nos falta generar más fútbol. Estoy seguro de que lo vamos a encontrar porque creo en estos jugadores, veo cómo trabajan. No lo estamos plasmando el día del partido. Hacemos cosas bien pero nos falta tranquilidad, nos precipitamos y generamos errores. En Segunda no se puede consentir, hay que remediarlo. Tengo confianza”.

Las soluciones

“Es mi trabajo buscar soluciones. Tenemos un grupo magnífico, involucrado, comprometido, pero no estamos encontrando la tecla para generar el fútbol que queremos. Aún así ha habido oportunidades que si tenemos fortuna podríamos haber hecho algún gol. Pero debemos generar muchísimo más. Es un punto más, no es lo que queremos, tenemos que ir a por los tres puntos, pero el fútbol tiene estas cosas: hay que demostrarlo en el campo”.

“Mi trabajo es buscar soluciones. Hablar poco y trabajar más. Les veo entrenarse y se hacen las cosas bien, pero nos está perjudicando el nerviosismo”.

Mal momento

“El equipo va y pelea pero no encontramos la vía del fútbol que queremos. Ese es nuestro trabajo. Vamos a ir a muerte, lo vamos a conseguir. Estoy convencido que este equipo va a jugar muy bien al fútbol”.

“Tuvimos muchos nervios e imprecisiones en pases fáciles que no son normales. Son nervios, ganas de hacer las cosas bien. Con el sistema queríamos tener más posesión y buscar llegada por fuera. Entramos bien al partido pero luego se ha igualado todo mucho. En la segunda parte fue un cúmulo de errores. No podemos cometer tantos errores en pases fáciles, y aprovechar las estrategias, que no estamos ejecutando bien, pero insisto en que tenemos un grupo magnífico y sacaremos lo que tiene dentro”