El Real Oviedo Femenino visita hoy, a partir de las 16.00 horas, al Athletic de Bilbao B en la tercera jornada de Primera Federación, la segunda categoría en el escalafón. Las de Álex Rodríguez buscan el primer triunfo del curso (llevan un punto de 6) ante el colista de la tabla.

