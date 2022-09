Bolo pide calma y ver las cosas buenas del Oviedo: "Que si play-off, que si ascender...nos estamos metiendo piedras en la mochila"

Una cosa es segura en el Real Oviedo: Bolo quiere buscar los aspectos positivos. Quedó muy claro en la comparecencia de esta mañana en El Requexón, antes de recibir al Cartagena el domingo. El técnico del Oviedo valoró la actualidad del equipo, que lleva un mes sin ganar, y se esforzó en mandar mensajes positivos del rendimiento del equipo. "¿Por qué solo hablamos de lo negativo?", dijo el bilbaíno, con varias alusiones a los medios de comunicación. Esta fueron las declaraciones de Bolo.

Cómo ha ido la semana y el estado de forma de los lesionados

“La semana ha ido bien, ha sido buena. Tenemos ganas de hacer un buen partido que nos lleve a la victoria. Borja está trabajando con los recuperadores y esperamos tenerlo lo antes posible. Con Koba hay que ver cómo evoluciona. Me han comentado que hay que tener paciencia”.

Las soluciones

“Trabajamos para eso, para generar ocasiones. Eso hará que tengamos más posibilidades de ganar. Tenemos un patrón creado y creemos en él. Vamos a trabajar fuerte para que llegue esa victoria. Las prisas, los nervios… Vamos a trabajar fuerte. Lo dije el otro día: vamos a trabajar. Mejorando siempre querremos más. Intentamos ser siempre positivos porque lo negativo solo produce errores. Hay que buscar siempre positividad”.

Javi Mier

“A Javi le veo muy bien, trabajando duro. Tenemos plena confianza en él y tiene muchas posibilidades de entrar como titular”.

La presión, un problema para el equipo

“Las cosas las tenemos muy claras. Quizá, para mí, el error son las piedras que nos metemos en la mochila. Esa presión desde el primer día: que hay que estar arriba, que hay que jugar play-off, que hay que ascender… En esta vida hay que vivir el día a día. No sabemos qué va a pasar la semana que viene ni en quince días. El partido más inmediato es ante el Cartagena y tenemos que hacer un buen encuentro. La presión que nos metamos nosotros mismos…En esta vida cada uno se mete la exigencia que cree conveniente, todos somos ambiciosos, pero bajo la experiencia que tengo meter piedras en la mochila nos vendrá mal. Nos pone nerviosos y no tomamos buenas decisiones. Tenemos que hacer un buen partido, lograr un resultado y eso nos liberará. La presión la tienen todos los equipos, pero si metemos más de la adecuada…”.

Unidad

“Estoy tranquilo, confiado y contento, como el primer día. Busco dar con la tecla y encontrar soluciones. No sé lo que ha pasado años anteriores, no he estado aquí. Veo que hay una ilusión muy grande, yo el primero, pero tenemos que vivir el día a día. Hacemos mucha autocrítica, reconocemos que el equipo no está del todo bien, pero también hay cosas positivas y tenemos que hablar de ellas. Llevamos un mes sin ganar, nos falta gol, pero de los últimos cuatro partidos solo perdimos uno, mantenemos portería a cero. Yo intento buscar cosas positivas, ¿por qué no hablamos de eso? ¿Por qué nos buscamos lo positivo y siempre lo negativo? Esto es muy largo. Tengo confianza, lo primero en los jugadores. Los veo entrenar y vosotros (a la prensa) también. Incluso cuando es a puerta cerrada. Veis como trabaja el cuerpo técnico, y cómo está Tito para mejorar lo deportivo. Hay que valorar el trabajo que se hace, como el de la nueva propiedad. Vamos a fijarnos en eso. Hablar todos los días de lo negativo no nos mejora. Esto va ir bien si todos remamos en la misma dirección: club, afición, medios de comunicación... Si no estamos juntos no irá bien. El buen fútbol y que el Oviedo esté lo más arriba posible será bueno para todos. Para mí, para los jugadores, para el club, para la afición y también para vosotros (la prensa)”.

¿De dónde viene esa presión?

“Nosotros, lo puedo asegurar, estamos unidos como el primer día. ¿Qué tenemos que tener autocrítica? Sí, pero vamos a hacerlo desde el lado positivo, no desde el negativo. No sé lo que hay que fuera. Cuando voy a Oviedo a hacer compras lo que percibo por parte de la gente es confianza y ánimo. Veo más ese ambiente pero…Perdonad que sea tan directo, lo veo en los medios de comunicación. No veo escrito, o en radio o televisión, cosas positivas. Intento abstraerme, pero te llegan cosas. Hay aspectos positivos, y muchos. Estamos mejorando todo lo que hay dentro”.

¿Qué le dice al club?

“No solo hablamos por el inicio liguero. La comunicación es fluida y hablamos de como mejorar todo. Hablamos mucho y es importante que la propiedad quiera mejorarnos deportivamente. Hablamos de mejorar El Requexón, que también es importante”.