Jon Pérez Bolo reconoce el mal momento de los suyos e insiste en la fórmula de seguir trabajando para sacar al Oviedo del pésimo momento en el que se encuentra.

La lectura del momento.

“No es el partido que habíamos pensado. No siempre sale lo que planeas. No ha sido buen partido, es una derrota justísima, nos han ganado en muchas facetas. No hemos estado bien. Estoy preocupado, mucho. Es mi trabajo. Hay que seguir trabajando: el fútbol y la vida te ponen en dificultades y puedes pararte o seguir adelante y yo lo tengo claro; hay que seguir. Estoy preocupado pero no daré un paso atrás por nada que sea solucionable. Y solo lo podemos solucionar nosotros. Estoy con ánimo porque sé lo que es el fútbol. Soy el primero en ponerme delante, intentaré convencer a todo el mundo para que siga creyendo”.

“Estamos en una mala racha, hay que buscar soluciones para salir adelante. Solo creo en el trabajo. Si no, si te paras, es imposible encontrar soluciones. Hay que tirar para adelante. Todos quieren pero no nos salen las cosas. Corremos, peleamos, vamos, pero no encontramos lo que buscamos”.

La crítica del Tartiere.

“Tengo que levantarles la moral y que miren hacia adelante. Lo que tengo que hacer es transmitir la misma energía: no sabemos qué pasará mañana, hay que vivir el presente. Tenemos que estar preocupados, pero no podemos entrar en un bucle de que no nos sale nada. Es normal que nos piten, que se enfaden. Son los que más sufren. Sabemos lo que representamos. Esos pitos hay que convertirlos en aplausos. Cuando pierdes es cuando se ve a los verdaderos equipos, a los jugadores y a los entrenadores. No sé si los pitos son justos o no, pero hay que transformarlos en aplausos”.

Cambios en el once.

“Buscamos soluciones porque no encontramos lo que buscamos, tengo jugadores para intentarlo, pero no encuentro las soluciones. Seguiré intentándolo. Unos cambios los teníamos pensando y otros no. No tenemos suerte en algunas facetas. No hay que buscar excusas, todo el mundo tiene problemas. Vamos a ser los mismos”.

Su puesto

“No voy a perder un segundo en pensar si puedo ser destituido. Llevo desde los 17 años de profesional, sé lo que hay, no depende de mí. Soy el máximo responsable en lo deportivo, cualquier otra decisión no es mía. No temo por mi puesto porque esto es un deporte. Si las cosas van mal, habrá consecuencias. Pero estaré orgulloso de mi trabajo y de haber estado en el Oviedo, no perderé energía en esas cuestiones".

¿Qué le dice el club?

“Me transmiten tranquilidad, apoyo, me dicen que sigamos trabajando, que esto es fútbol. Queremos cambiar los abucheos en aplausos, Soy el máximo responsable deportivo y me pondré el primero delante. Mis jugadores están jodidos, pero seré el primero en transmitir optimismo. Tenemos que estar con la conciencia tranquila si lo damos todo”.

Problema del equipo,

“Empezamos el partido bien, posicionados, y nos hizo daño su gol. Cuando llevas tanto tiempo sin ganar pierdes confianza. Pero se la tengo que transmitir yo. Que confíen en lo que hacen, les digo. Pero tenemos muchas imprecisiones y puede ser por falta de confianza. Y es parte de mi trabajo”.

Las lesiones.

“Buscamos soluciones y analizamos por qué vienen. Hay algunas que puedes evitar, pero no sabes por qué llegan.