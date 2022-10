Viti Rozada, uno de los muchos que sobrevive en la plantilla del Oviedo respecto a la temporada pasada, trata de buscarle la explicación a por qué este año el equipo no termina de cogerle el punto a la competición. "La pasada temporada teníamos media oportunidad y sacábamos provecho, y ahora nos está costando mucho más", explicó el canterano ante los medios antes del entrenamiento matinal.

El extremo insistió en los problemas anotadores de los azules: "No está costando, se ve en los resultados. A mí no me gusta hablar de expectativas, prefiero ir día a día y ver hasta dónde podemos llegar". Y añadió: "El vestuario está dolido, pero también hay confianza en salir adelante. La clave es estar unidos, porque los resultados van a llegar".