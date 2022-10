Jon Pérez Bolo afronta el duelo del domingo, 16.15 horas, en La Romareda con energía. Sigue buscando el técnico la fórmula que devuelva al equipo a la victoria e insiste en un mensaje optimista.

Parte de bajas

“Luismi está perfecto, se retiró porque se hizo una herida en la rodilla y por precaución salió. Miguelón parece que esta semana no va a estar, veremos cómo evoluciona”.

Estado anímico de la plantilla.

“Después de una derrota como la que sufrimos es normal que estuviéramos bajos, pero la vida y el fútbol consiste en levantarse. Les veo trabajar toda la semana y tengo confianza. Vamos a seguir peleando. Necesitamos una victoria para estar todos más tranquilos, pero al equipo le veo bien. Con ganas de que llegue el partido”.

Ambiente en Zaragoza.

“No sé su situación, intento buscar sensaciones buenas para los míos. Eso intentamos, que los entrenamientos nos preparen para el partido y nos acerque a la victoria. Estoy seguro que va a llegar. Que la suerte caiga de nuestro lado. Veo al equipo preparado”.

Centro del campo.

“No solo en el medio, veo todas las posiciones complicadas para decidir. Veo a Braat entrenar y con posibilidades de jugar. Atrás, también veo alternativas, Oier (Luengo) está entrenando increíble. Todos tendrán su oportunidad. Hay mucha igualdad en el equipo”.

El equipo que le gustaría.

“Trabajo día y noche para encontrar la mejor versión. Tuvimos varios percances, no hemos tenido suerte, la pretemporada ya fue difícil. Hay que buscar soluciones, no me pongo un plazo pero sé lo que es el fútbol, no puedes cambiar todo de un día para otro”.

Soluciones.

“Si no das con la tecla, hay que seguir trabajando. Todos van a ser importantes, todos tendrán su oportunidad. Trato de acertar con los que hay para acercarnos a la victoria. No vamos a jugar solo con un sistema. Hay que adaptarse a varios dibujos. El equipo debe estar preparado”.

Cómo está él.

“Estoy fuerte. Sé lo que es el fútbol, nadie me ha regalado nada. Todo lo que he conseguido fue a base de trabajo. Lo que hago es transmitir optimismo, confianza a los futbolistas. Intentando buscar soluciones, preocupado porque no doy con la tecla. Pero con fuerza y confianza. Y con trabajo y humildad. No me va a cambiar nada. Estoy como el primer día que me senté aquí”.

Su experiencia.

“He estado en situaciones incluso peores, de no lograr victorias, después de tanto tiempo en el fútbol las he visto de todos los colores. Solo sé una receta: venir con alegría, transmitir optimismo y trabajar, es lo único que sé hacer. Si te metes en un agujero y te escondes, ¿cómo vas a transmitir lo que tú quieres? Vengo a ayudar a los jugadores y a la club. En fútbol no solo es negativo o positivo, hay veces que te toca vivir estas situaciones. Confío en lo que trabajamos y proponemos”.

Críticas.

“Soy el máximo responsable, tengo que demostrar optimismo y alegría. Disfruto con estos jugadores durante la semana, luego en el partido no sale y me voy fastidiado. Tengo confianza en que lleguen los resultados”.

“Parece que no se trabaja tras un partido como el del Cartagena, pero sé lo que hacemos. El equipo estaba preparado para jugar, teníamos las cosas claras pero no salieron”.

El Zaragoza.

“Otro gran equipo, con historia. Pero el pasado es pasado, no sabemos que nos deparará el futuro, hay que vivir el presente. Es lo que vamos a hacer: pensar en el Zaragoza”.

Semana de tres partidos.

“Con los percances que estamos teniendo… Todos tienen opciones de jugar y todos tendrán su oportunidad, más en una semana así”.