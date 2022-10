La fórmula del éxito de los que subieron en el 72: "Unión y cantera"

En el estrado, Vicente González-Villamil, Juan Manuel, Prieto y Javier Álvarez, cuatro de los héroes de aquella campaña, la antepenúltima vez que el Oviedo logró subir el último escalón hasta la máxima categoría. "Había un gran ambiente en el vestuario, una sintonía que mantenemos ahora también", subraya Vicente. Javier va en la misma línea, "éramos una familia", e incluye más ingredientes de la receta del éxito: "La piedra angular era la unión y la cantera. Había siete u ocho titulares de la casa. Era un gran equipo pero subimos por el compañerismo".

Al acto asistió una treintena de testigos, con Fernando Corral, consejero del club, acompañado por Gerardo Antuña, concejal del Ayuntamiento, entre los presentes. El expresidente Manolo Lafuente y el exdelantero Carlos Muñoz también quisieron estar allí.

Los jugadores tocaron la gloria, pero estaban muy bien dirigidos desde el banquillo. Eduardo Toba fue el que esculpió aquel equipo, con un estilo que no eran tan común entonces. "Al entrenador le gustaba que el equipo jugara, no había muchos así. Fichó jugadores técnicos, como Crispi, Nico, Juan María... Fue encauzando al equipo y le sobraba experiencia", recita Prieto.

"Se preocupaba más de la parte técnica, quería un equipo que jugara al fútbol, que del apartado físico", interviene Javier. Vicente matiza: "La idea era buena, pero el campo no ayudaba. La pelota se quedaba muchas veces en el barro. Decía ‘hay que tocar’, y nosotros le contestábamos que no se podía. Lo llevaba muy mal".

Mensaje a los de Bolo

A los protagonistas se les pide unas pinceladas para el Oviedo de Bolo. ¿Qué les dirían a los jugadores actuales para que reaccionen? "Que jugar en el Oviedo siempre es un orgullo. Les animaría a que no desmayen, que salgan al campo y den hasta la última gota de sudor", defiende Juan Manuel convencido.

"Tienen que creer en sí mismos. Contra el Cartagena les vi preocupados, eso no puede ser. A la afición del Oviedo, que es magnífica aunque a veces le cuesta, le diría que no silbe, hay que ayudar a los futbolistas", indica Vicente, que echa de menos más gente de la casa en el primer equipo y defiende a Bolo: "No se puede querer echar al entrenador en cada partido".