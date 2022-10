"El antiguo Tartiere apretaba, ya no hay estadios así"

A Francisco Higuera su apodo no le hace justicia. "Paquete", por Paco, Higuera fue un delantero excelente en los 80 y en los 90, un afilado atacante que dañaba a las defensas rivales con el balón pegado al pie. Destacó en el Mallorca (82-88) antes de consagrarse en el Zaragoza (88-97) campeón de la Copa del Rey y de la Recopa. Sumó 367 encuentros en Primera y 8 internacionalidades. Y en su hoja de servicios, una curiosidad que le une al Oviedo: es el futbolista que más veces se ha enfrentado a los azules en toda la historia, 28 partidos.

Su cifra. "Desconocía que había jugado tantas veces. Entre el Mallorca y el Zaragoza sí que recuerdo unas cuantas batallas. Lo primero que me viene a la cabeza es la promoción de descenso que perdí con el Oviedo cuando estaba en el Mallorca".

La promoción del 88. "Teníamos un buen equipo con el Mallorca aquel año, pero atravesamos problemas toda la temporada. Estaba Nadal, Cervera, Zaki… Fuimos avanzando con problemas, hubo un cambio de entrenador y al final nos la jugamos en la promoción ante el Oviedo. Éramos favoritos, teníamos equipo para haber estado más arriba en Primera, pero no nos salieron las cosas. El partido de ida en el Tartiere lo recuerdo con un gran ambiente, un choque muy igualado que se decidió al final. Zaki, el portero, sale lejos de la portería a atrapar un balón y se le escapa y Carlos, que era muy listo, marca el 2-1".

El encuentro de vuelta en Mallorca. "Perdimos en el partido de ida, pero estábamos seguros que en el Luis Sitjar le daríamos la vuelta a la eliminatoria. Teníamos confianza. Tuvimos oportunidades, pero el Oviedo planteó un partido muy defensivo y resistió. Recuerdo aquel rival como muy duro, sobre todo en defensa".

Los duelos con el Zaragoza ante el Oviedo. "Cuando estuve en el Zaragoza creo que me fue mejor contra el Oviedo. Recuerdo que los dos teníamos grandes equipos, pero no se nos daba mal. Contra ellos vi una de las pocas rojas de mi carrera. Fue por una patada a Cristóbal, pero es porque estaba enfadado con el árbitro, no con él. Me había sacado una amarilla un poco antes y lo pagué con Cristóbal. Pegaba poco, cuando daba una patada me hacía más daño yo que el defensa".

El viejo Carlos Tartiere. "Era un estadio con encanto, que apretaba, pero que daba gustar jugar en él. Solía llover siempre que jugábamos allí, o eso al menos creo recordar, y al estar con barro y charcos era un partido más sufrido. Me pasa igual que con el estadio del Mallorca, que Son Moix no es el Luis Sitjar. El antiguo Tartiere apretaba, pero generaba un ambiente espectacular. Ya no hay estadios así".

Sus rivales azules. "En aquellos encuentros tuve muy buenos marcadores delante. No me lo pusieron nada fácil. Me acuerdo de Gorriarán y Sañudo al principio de mis duelos con el Oviedo, luego de Bango que también destacaba. Años más tarde estaba César, otro con una gran presencia. También Onopko. A mí, por mis características, me venían mejor los centrales grandotes y fuertes porque también era más lentos".

Carlos gol. "Si tengo que quedarme con un futbolista del Oviedo de aquella época es con Carlos Muñoz. Era listísimo, un delantero de calle, un 9 de los de antes, de los que ya no hay. Luego fuimos compañeros en Puebla, en México, y nos complementamos bien. Carlos merecía estar en el Mundial del 94, pero le pasó lo mismo que a mí, que Clemente nos dejó fuera. A mí también me dijo que era su futbolista 23 (la lista era de 22). Yo participé en las fases del Mundial 94 y de la Euro 96 y luego me dejó fuera del campeonato".

El Zaragoza-Oviedo del domingo. "La Segunda División la sigo por el Zaragoza, pero no le veo equipo para pelear el ascenso este año. Hay un nuevo dueño, pero no se han hecho grandes fichajes. Al Oviedo le sigo de lejos, pero me da por su trayectoria que tampoco será de los que luche por estar arriba".