Bolo mantiene la sonrisa: "Estoy fuerte, como el primer día"

"Ya he pasado por circunstancias más difíciles en mi carrera". El camino de rosas que uno intuye en la carrera como técnico de Bolo, buenos resultados en el Arenas de Getxo y éxitos sin matices en Ponferrada, también esconde capítulos complicados, aclara el técnico. "Y de ahí solo se sale con una receta: tener alegría, transmitir optimismo y trabajar. Es lo único que sé hacer".

El Oviedo se enfrenta demasiado pronto a una fase del calendario con curvas. Tres partidos en una semana que deberían servir para confirmar al equipo en la zona noble se convierten ahora por culpa de los malos resultados en una especie de examen al técnico, que tiene confianza para las tres citas. ¿Después? Se verá.

"Yo estoy fuerte. Preocupado porque no doy con la tecla, pero con confianza y con trabajo y humildad. Estoy como el primer día que me senté aquí", les dice a los periodistas convocados en la sala de prensa de El Requexón. Su ánimo, al menos en lo que expresa públicamente, parece intacto.

Tiene razón Bolo cuando dice eso de que ya ha pasado por situaciones parecidas en el fútbol, al menos en cuanto a cifras. Sin ir más lejos, la temporada pasada, en plena lucha por el play-off de ascenso, encadenó con la Ponfe siete partidos sin ganar, entre las jornadas 29.ª y 35.ª, con un saldo de cuatro puntos sobre 21. De aquel callejón salió con brío: cuatro triunfos seguidos, aunque un mal epílogo, tres derrotas consecutivas, sacó a los de El Bierzo del play-off.

Pero no parece que las dos situaciones tengan muchos paralelismos. En El Toralín, Bolo era el jefe. Un entrenador de época, sobre el que se levantaban pocas voces críticas en el entorno. En Oviedo, parece sospechoso hasta que se demuestre lo contrario. Aunque él trata de elaborar su coartada para seguir contando con la confianza del club.

Y aunque trata de no echar la vista atrás y centrar su energía en La Romareda, Bolo intenta encontrar brotes verdes hasta en las actuaciones más decepcionantes: "Tras un partido como el del Cartagena parece que es que no se trabaja, pero yo estoy aquí y sé lo que hacemos. El equipo estaba preparado para jugar, teníamos las cosas claras, pero no salieron".

Y cierra su alegato: "Trabajo día y noche para encontrar la mejor versión. Tuvimos percances, no hemos tenido suerte, la pretemporada ya fue difícil, pero no hay excusas, hay que buscar soluciones".