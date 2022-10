Con coraza fuera de casa: el Oviedo busca mantener su imbatibilidad fuera

En cada intervención pública, Jon Pérez Bolo repite una idea como un mantra: no solo hay que destacar los defectos del Oviedo, también las cosas buenas. Y aunque el comienzo de temporada, decepcionante en números y sensaciones, no da mucho motivo para ello, el Oviedo también tiene sus fortalezas. Aquí una de ellas: hasta la fecha se ha comportado como un duro competidor fuera de casa.

Los azules son uno de los cuatro equipos de Segunda que aún no han perdido fuera de casa. Ostentan también esa condición Alavés, Albacete y Burgos, conjuntos que merodean la zona alta.

Los de Bolo han disputado tres choques lejos de su estadio, con un saldo notable de 5 puntos sobre 9. En su primer desplazamiento lograron un triunfo sufrido en Santander, 0-1, gracias a un tanto en la segunda parte de Borja Bastón desde el punto de penalti y a una intervención salvadora al final de Nadal.

En Burgos, el equipo no mostró su mejor imagen pero al menos rascó un punto contra uno de los rivales más incómodos del campeonato. El 0-0 de El Plantío se repetiría dos semanas después en el Anxo Carro, con unas sensaciones similares. Un Oviedo renovado en sistema y nombres no había estado del todo fino sobre el césped, pero lograba avanzar con otro punto en su mochila. Aún no ha recibido ningún gol fuera.

Ahora, el equipo encara su cuarta salida con la firme intención de seguir logrando a domicilio la renta que le está dando la espalda en el Tartiere, donde presenta hasta ahora el pobre saldo de 4 puntos sumados sobre los 15 que ha puesto en liza.

El Zaragoza llega a la cita con idénticos números que el Oviedo, empatado a todo, y en un clima de tensión similar. Como sucede con Bolo parece poco probable que Carcedo, su entrenador, pueda salir indemne de la acumulación de tres partidos seguidos si no logra buenos resultados.

No está ofreciendo su mejor cara el conjunto maño tampoco ante su gente. Ha jugado 4 encuentros en La Romareda y solo ha sido capaz de ganar uno, 1-0 ante el Sporting en la sexta jornada de Liga. Además, colecciona dos empates sin goles, ante el Levante y el Eibar. El saldo como local se completa con una dolorosa derrota ante el Lugo, 1-2, que se fraguó en los minutos finales con un error grosero de su portero, Cristian Álvarez, renovado esta semana por una temporada más por el club maño.

A partir de las 16.15 horas, La Romareda ofrece a los dos contendientes una vía para escapar de la crisis.