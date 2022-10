Alberto Martínez, preparador físico del Huesca: "Será especial jugar ante el equipo del que soy socio desde hace 27 años"

El Oviedo de José Ángel Ziganda estuvo el año pasado cerca, lo tocó con la yema de los dedos, de colarse en el play-off. Lo hizo con un estilo inconfundible: trabajo gremial, defensa sólida y fortaleza a balón parado. Y otro detalle de suma importancia: los jugadores iban como aviones. El mérito en este apartado era de Alberto Martínez (Oviedo, 1985), preparador físico del primer equipo azul las tres anteriores temporadas antes de salir el pasado verano, de la mano del Cuco, rumbo al Huesca. Ovetense y oviedista de nacimiento, vivirá mañana su encuentro más especial ante el que define el equipo de su vida.

–¿Cómo le va en Huesca?

–Muy bien, contento. Como siempre cuesta un poco adaptarse a una nueva ciudad, pero centrado en el trabajo.

–¿Y el equipo?

–Empezamos mal, algunos jugadores llegaron tarde, hubo cambios... Pero poco a poco los futbolistas van cogiendo los conceptos que les pide el entrenador. Tenemos mucho margen de mejora.

–¿Ya se parece a un equipo del Cuco?

–Esa es la idea, que lo vaya haciendo. Llevamos 5 puertas a cero, y el equipo es solidario. Vamos en la dirección correcta.

–¿El objetivo?

–Es un año de cambios aquí. Se fue gente importante, tenemos menos de la mitad del tope salarial del año pasado. Somos realistas. Hay que lograr los 50 puntos cuanto antes y, después, mirar hacia arriba.

–¿Cómo le va a Ziganda?

–Está contento, a él le encanta entrenar, echa mil horas y está ante un reto bonito. Ayuda que esté Ángel Martín González (director deportivo con pasado en el Oviedo), porque se conocen, trabajaron juntos y son gente de fútbol.

–¿Ya han subido en bici algún puerto pirenaico?

–De momento, no. Hacemos rutas con alguna cota, los puertos grandes los dejamos para más adelante, cuando estemos más asentados.

–¿Ya se ha adaptado Mossa a su rol de segundo técnico?

–Mossa tiene mucha capacidad de trabajo, le gusta el fútbol y conoce el método del entrenador. De futbolista era de los que prestaba atención a cómo se hacían las cosas. Está adaptado. Eso sí, si hay que meterse en algún rondito, se mete (risas).

–El partido de mañana.

–Para mí es muy especial. Es el club del que soy socio desde hace 27 años, donde he pasado 5 años maravillosos en lo profesional, en la ciudad donde tengo a mi familia y amigos… Son muchos años yendo al Tartiere, algunas canciones de la grada me salen solas cuando estoy en el banquillo.

–¿Cómo tiene el whatsapp estos días?

–Esta semana echa humo. Hay amigos que quieren que gane yo, pero otros me dicen que algún insulto me caerá cuando caliente en la banda (risas).

–¿Cómo salió del Oviedo?

–De una forma natural. Primero quería escuchar al Oviedo, eso lo tenía claro. Acaba contrato y un día me llama el gerente (David Mata) y me dice que están hablando con dos entrenadores y ambos vendrían con su preparador físico. Que no cuentan conmigo. Tenía varias opciones de fuera, en Tailandia y México, pero cuando Ziganda me comentó la posibilidad de Huesca lo tuve claro. Es fútbol profesional.

–¿Su mejor recuerdo en el Oviedo?

–No podría elegir solo uno... Son varios. En primer lugar, mis dos años en el filial. Fueron años increíbles, por el cuerpo técnico que teníamos, con Rozada motivado, con un grupo genial y por cómo se dio. Otro momento bonito fueron los 12 partidos después del confinamiento. Era una situación complicada, nos jugábamos la vida y logramos grandes resultados también físicos: había datos que decían que estábamos entre los mejores datos físicos del fútbol profesional. Es algo que me llena de orgullo.

–Más recuerdos buenos.

–El final de la temporada pasada, con la racha de victorias, fue muy bonito también. Lástima que no nos metiéramos. Y están los derbis, por supuesto. Quizás el recuerdo que más valoro. Yo que soy oviedista de siempre ganar el derbi es una sensación indescriptible.

–Ahora, el peor momento.

–El primer año en el primer equipo. Lo pasé mal, también mi familia. Había miedo a bajar, y eso para alguien de Oviedo es una losa.

–¿Cómo llegó al Oviedo?

–Me llamó Javi (Rozada), me había recomendado Iñaki Artabe. Había acabado contrato en Melilla y me pareció una buena oportunidad. No pensaba en el primer equipo, solo en trabajar con el Vetusta y con la cantera. Estuve cómodo desde el primer día.

–Dígame algo de sus entrenadores: Sergio Egea.

–Muy buena persona, alguien que sentía mucho el Oviedo. Los detalles fueron en contra, con goles en contra en los últimos minutos. Conmigo se portó de forma excepcional.

–Javi Rozada.

–Energía pura, sentía mucho el Oviedo y es un gran entrenador, al que le faltó suerte en el primer equipo. Con el filial hizo un trabajo extraordinario, entrenó al mejor Vetusta de la historia. Con él viví en el filial el año que mejor lo pasé en el fútbol, el de Segunda B.

–El Cuco Ziganda.

–Un líder, con las ideas claras y directo. Él da el cien por ciento y exige al resto la misma entrega. Es muy exigente.

–¿Cómo ve al Oviedo?

–Le está costando un poco arrancar, como a la mayoría de los equipos. Ha habido muchos cambios: jugadores, cuerpo técnico, director deportivo, hasta de propietarios. Todo proyecto nuevo necesita tiempo y estabilidad.

–¿Le ve con opciones de estar en el play-off?

–Sí, sí. Hasta los últimos meses habrá 10 o 12 equipos que lucharán por meterse.

–¿Cómo interpreta la plaga de lesionados que tiene?

–No estoy dentro para conocer las circunstancias y los detalles, y sería muy atrevido por mi parte opinar algo al respecto.

–¿Qué importancia tiene el preparador físico en un equipo?

–Hoy en día el fútbol demanda atletas y creo que la influencia de los preparadores físicos ha aumentado. El fútbol es de los futbolistas y deben tener las armas para poder rendir. Hay entrenadores más o menos intervencionistas, pero en mi caso tengo libertad para trabajar. Eso sí, yo tengo claro que el jefe es siempre el entrenador.