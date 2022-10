Jon Pérez Bolo, entrenador del Oviedo, compareció esta mañana ante los medios antes de recibir este miércoles (18.30 horas) al Huesca del Cuco Ziganda, extécnico azul. El bilbaíno habló sobre la que a su juicio fue una mejoría del equipo ante el Zaragoza (0-0) y sobre la plaga de lesiones que afecta al equipo. También confirmó que Sangalli no estará listo para el partido.

Las bajas

“Sangalli no llega, va a ser imposible. Estamos esperando que le hagan las pruebas para saber qué tiene. Los chavales del Vetusta están entrenando bien, han venido varias veces con nosotros y para mañana seguro que van varios convocados”.

“Viti, Bretones y Mier van a estar. Bretones y Viti estaban cansados y Javi recibió un golpe en el cuello. Tenemos entrenamiento y lo normal es que no pase nada más”.

La preparación del partido

“Los preparamos diferente porque salimos menos al campo, pero el resto es igual. Ayer tuvimos una reunión con los nutricionistas, miramos vídeos del Zaragoza y preparamos lo del Huesca. Hoy haremos un entrenamiento parecido, aunque con un poco menos de intensidad. El partido está próximo, algún jugador tiene que repetir y cuanto más descansen mucho mejor”.

Las lesiones

“Nunca me había pasado una plaga de lesiones como está en los años que llevo trabajando. Encontrar una explicación es difícil, pero podemos prevenir para que no vengan y todos estamos poniendo de nuestra parte. Nunca sabes por qué pueden llegar”.

“Puede ser un factor que los campos de entrenamiento no estén al cien por cien, pero todos estamos poniendo de nuestra mano para buscar soluciones. No sabemos cuales son los problemas, pero intentamos tener mejor los campos, que nuestros jugadores tengan un nutricionista para alimentarse mejor…Estamos teniendo muchos problemas y hay que ser realista en cuanto a las lesiones. Es un momento difícil y tenemos que salir de él. Ojalá que demos con la tecla, porque cuantos más jugadores tengamos más armas tenemos”.

La mejoría del equipo y la valentía

“En algún partido hemos visto cosas que vimos el otro día en Zaragoza. Lo hemos hablado muchas veces: tenemos que darle continuidad y hacerlo mucho más tiempo. En la primera parte, los centrales estaban metidos en nuestro campo y así nos alargamos. En la segunda parte estaban pisando campo contrario. Cuando atacábamos al Zaragoza creábamos problemas y cuando perdíamos el balón estábamos cerca para robar. Eso es lo que queremos y cuando el equipo vaya viendo que las cosas salen como se plantean la confianza crea. Da moral de ir a apretar, de ir a robar para volver a atacar y la confianza en uno mismo crece, se vio en la segunda parte”.

El rendimiento del Oviedo en el Tartiere

“Lo hemos hablado muchas veces y desde el primer día: nuestro mayor orgullo es nuestra afición. En el Tartiere tenemos que hacer buenos partidos y conseguir buenos resultados. Ante el Huesca es una oportunidad más e intentaremos devolver lo que nos dan. Primero tenemos que darle nosotros algo. La afición se dejará la vida por el equipo”.

La vuelta de Ziganda

“Lo hemos hablado tras el partido ante el Zaragoza. Entrenador nuevo, nuevas ideas. Todo tiene un proceso. Vamos poco a poco consiguiendo lo que queremos. A ver si salen los resultados que al final es lo que marca todo y da tranquilidad. Mis jugadores le tienen un grandísimo cariño al Cuco, hizo buenas cosas en el Oviedo y es un gran entrenador. Tenemos que ganarle el partido y desearle suerte después”.

“Nosotros sabemos el trabajo que tenemos que hacer. No solo yo, que me he enfrentado muchas veces al Cuco, si no también mis jugadores. Es una batalla más y tenemos clarísimo el partido que queremos hacer. Nosotros tenemos que estar bien y hacer nuestro juego, independientemente del juego del rival. Enfrente tenemos un buen equipo, con grandes jugadores y un gran cuerpo técnico”.

Su situación

“Para mí todos los partidos son importantes. Sé lo que es el fútbol y no me voy a preocupar de nada más. Estoy tranquilo, lo hablamos todos los días: sigo con la misma ilusión y las mismas ganas. Me voy a preocupar de que mi equipo funcione y de que el club siga creciendo”.