Bolo, tras la derrota ante el Huesca: "Ha sido un resultado muy injusto"

Bolo, técnico del Oviedo, compareció en la sala de prensa del Tartiere tras la derrota ante el Huesca de Ziganda (0-1). Estas fueron sus declaraciones.

Análisis del partido y los pitos

"Nuestro público tiene derecho a protestar, somos profesionales y lo tenemos que aguantar. La primera parte ha sido muy buena y en la segunda tenemos otro error que nos cuesta un gol. A partir de ahí el equipo no hizo bien las cosas. En vez de seguir a lo que estábamos jugando, presionando altos, hemos hecho todo lo contrario: balones largos y nadie quería jugar por fuera. Pueden pasar muchas cosas en el partido, ponerte por delante, hacer un error. ¿Por qué cambiamos la forma de jugar? Nosotros la hemos cambiado, no lo entendimos y desaprovechamos muchísimos minutos. Así ha sido el resultado, nos ha podido la ansiedad tras el primer tiempo. Hasta su gol y el error que hemos cometido. Habíamos defendido bien hasta ahora, Obeng ganaba disputas. No recuerdo ocasiones del Huesca hasta que le hicimos el gol. El resultado es muy injusto, lo más importante es trabajar y confiar y tenemos que hacerlo mucho más".

Impotencia de los futbolistas

"Impotencia, ansiedad, nerviosismo...Llámalo como quieras. Encajamos un gol impropio del fútbol profesional y pagamos caro ese error. Pueden pasar muchas circunstancias, pero tenemos que seguir y no podemos tener esa ansiedad. El guion estaba siendo bueno, el Huesca no nos hizo peligro y nosotros generábamos ocasiones. No podemos cambiar la forma de afrontar el partido por recibir ese gol".

Problema psicológico

"No estamos sabiendo reaccionar y eso es un problema grave. Sabíamos que teníamos que jugar por fuera porque el Huesca se junta. En la primera parte lo hemos hecho, lo estábamos haciendo en la segunda pero luego jugamos hacia atrás. No puede pasar lo de después, porque todo lo entrenado cambia radicalmente y jugamos de una forma que beneficia al rival, que va con un gol por delante".

Su puesto

"No pienso eso ni gasto la la mínima energía, yo no tengo que tomar esa decisión. Seguiré trabajando. El fútbol da muchas vueltas, solo creo en trabajar y mirar hacia adelante".