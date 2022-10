Ziganda está de vuelta para enfrentarse al Oviedo

"Este no es un partido cualquiera. Es muy especial para mí porque allí estuve dos temporadas y media, y disfruté, y desde luego que les estoy muy agradecido por el tiempo que estuve de entrenador". Palabra del del Cuco Ziganda, actual entrenador del Huesca, que hoy regresa al Tartiere, la que fue su casa durante dos años y medio hasta el pasado verano, para medirse al Oviedo.

A pesar de que el consejo del Oviedo quería mantener al preparador vasco, la salida de Rubén Reyes y la tardanza a la hora de encontrar a un sustituto para la dirección deportiva provocó que Ziganda hiciese las maletas para irse a tierras aragonesas. Junto a él también se fue Mossa, lateral carbayón que colgó las botas y se unió al proyecto oscense como segundo entrenador. Ahora ambos retornan al Carlos Tartiere con el objetivo de volver a la senda de la victoria tras dos partidos consecutivos empatando.

"Conozco a todos sus jugadores y sé lo difícil que es estar allí con la obligación de estar arriba en la tabla. Ellos también me conocen y saben lo que les diré a mis jugadores porque no he cambiado, aunque cada partido es diferente", aclaró el técnico en la previa del encuentro. Ziganda aseguró que el Oviedo es "un buen equipo, con la obligación de estar arriba", y que esa presión a la hora de sacar buenos resultados "no siempre es buena".

Los de Bolo solo han conseguido una victoria en casa esta temporada, ante el Leganés con un penalti en el minuto 80. En el último partido en el Tartiere los azules fueron totalmente superados por el Cartagena, lo que conllevó la pitada de la afición al término del partido. De no sumar hoy los tres puntos, los carbayones llevarían cuatro partidos consecutivos sin ganar en su estadio, cuando el año pasado eran uno de los mejores locales de toda la competición. Este cambio de dinámica lo destacó el Cuco. "Han empezado muy bien fuera de casa y en casa les cuesta más, pero tendremos que estar muy bien para poder sacar algo bueno. La igualdad es máxima y a todos nos cuesta mucho sacar partidos", valoró

Hace apenas cinco meses Ziganda era el que se sentaba en el banquillo local del coliseo azul, lo que hace que conozca prácticamente a la perfección a los que hoy serán sus rivales, y viceversa. "Yo a ellos los conozco muchísimo y ellos a mí también. No sé si es una ventaja. Los años en el fútbol, con momentos duros y estresantes, unen mucho", aseguró. Bajo sus órdenes Borja Bastón consiguió el trofeo Pichichi al máximo goleador la temporada pasada, y ahora ante el mismo espectador el punta madrileño debe volver a recuperar el apetito dentro del área que le caracterizaba. En los últimos seis encuentros solo suma un tanto, el de la consolación ante el Cartagena, y contra el Zaragoza el delantero dejó la sensación de estar lejos de su mejor versión, algo clave para las aspiraciones azules.

Sentimentalismos a parte, el Real Oviedo debe seguir explorando la vía que le dio buenos frutos en la segunda parte ante el Zaragoza. Bolo parece convencido a proseguir con esa idea y aunque las bajas compliquen más si cabe su tarea, una nueva derrota puede sumir a los azules en la zona caliente de la clasificación. A falta de que arranque la jornada 10, los carbayones están solo dos puntos por encima del descenso, con Lugo, Racing y Leganés deseando asaltar su posición. Un tropiezo más le daría a Bolo una dosis de realidad que seguro que no quiere recibir.