La derrota del Oviedo ante el Huesca de Ziganda (0-1) ha puesto a Bolo en el alambre como entrenador azul. El club está analizando la situación ante una crisis deportiva que tiene en estado de alerta a todos los directivos de la entidad. En principio, no se prevé una decisión drástica que sería el despido teniendo en cuenta que el Oviedo juega el sábado ante el Albacete. El calendario parece que sigue sosteniendo a Bolo, pero su crédito disminuye al ritmo que aumenta la crisis deportiva. El club admite entre bambalinas que su situación en el cargo es límite.

Tras la derrota ante el Cartagena los directivos esperaban una reacción y optaron por no tomar decisiones en caliente. Había tres partidos en una semana: Zaragoza, Huesca y Albacete. Oportunidad perfecta, decían en la entidad, para ver si Bolo podía reconducir el rumbo la nave azul. La caída ante el Huesca del Cuco le ha puesto otra vez al límite. El mensaje que se trasladaba desde el club tras el partido era que Bolo se sentaría en el Carlos Belmonte, pero las fuentes consultadas tampoco se atrevían a asegurarlo al 100%. En el caso de que así sea, necesitaría un triunfo seguro para seguir, aunque ni siquiera una victoria podría asegurarle el puesto, ya que cunde la sensación interna de que al técnico se le ha ido el equipo.

En el club azul es tiempo de análisis, mientras el equipo mira hacia abajo. Desde la entidad no solo hacen responsable al entrenador del delicado momento del equipo, ya que se esperaba mucho más de varios jugadores. La visión de conjunto alcanza también a Tito Blanco, director deportivo y responsable de una planificación deportiva que de puertas para adentro empieza estar en entredicho.

Mientras el Oviedo piensa en la situación de Bolo, el técnico prefiere no valorar su futuro. Como ya hizo tras la derrota ante el Cartagena, el bilbaíno apuesta por centrarse en únicamente lo que puede controlar. "Hace dos semanas contesté a lo mismo: no pierdo ni la más mínima energía en pensar lo que me puede pasar a mí. Esa decisión la toman otros y yo seguiré trabajando hasta que me digan que deje de hacerlo. El fútbol da muchas vueltas y solo creo en la fórmula del trabajo y mirar hacia adelante", dijo Bolo en sala de prensa, visiblemente molesto. El técnico dijo que el resultado ante el Huesca fue "muy injusto", aseguró que la primera parte de su equipo fue "muy buena" y, sin señalar claramente a sus jugadores, sí que habló del momento de forma de la plantilla. "No sé si es un bloqueo mental o nerviosismo, pero no estamos sabiendo reaccionar ante las adversidades y ese es un problema grave. Tras el 0-1 empezamos a jugar a una cosa que ni entrenamos ni planteamos. En la primera parte lo hicimos bien y lo estábamos repitiendo tras el descanso, pero luego no. Tras el gol jugamos de una forma que beneficia al rival. Les dijimos que siguiesen a lo mismo, pero no sé si hay bloqueo, ansiedad, nerviosismo…", dijo el técnico.

"Encajamos un gol impropio del fútbol profesional y pagamos caro ese error. Pueden pasar muchas circunstancias, pero tenemos que seguir y no podemos tener esa ansiedad. El guion estaba siendo bueno, el Huesca no nos hizo peligro y nosotros generábamos ocasiones. No podemos cambiar la forma de afrontar el partido por recibir ese gol", aseguró el técnico del Oviedo que esta mañana, salvo sorpresa, dirigirá el entrenamiento de los azules en El Requexón.