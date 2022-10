El Tartiere pierde la paciencia: otra bronca al equipo

Lo que podía haber sido una ovación final a Ziganda acabó siendo una gran bronca –otra– del Tartiere a sus jugadores por la tercera derrota seguida en casa, esta vez ante el Huesca del extécnico del Oviedo. En el ambiente carbayón, importante para conocer el estado de ánimo del oviedismo, hubo varios momentos clave ayer. El primero poco antes de acabar el partido. De forma tímida y únicamente por un sector de la grada, se coreó durante unos pocos segundos el "Bolo vete ya". Solo fue un amago de lo que se vivió en el Tartiere tras el pitido final con otra bronca de la grada a los jugadores y al equipo. "Fuera, fuera", le dedicó el estadio a los futbolistas del Oviedo, abatidos tras la derrota y en el foco. La pitada fue notable y el cabreo también.

Los jugadores no encontraban remedio: "Estamos fastidiados. En casa nos tenemos que hacer fuertes y no nos salen los resultados. Hay que levantar cabeza y seguir remando", dijo Obeng, que dio la cara tras el partido en los entresijos del Tartiere, que parecían un funeral. De las pocas personas contentas era el Cuco Ziganda, que regresó a la que fue su casa pocos meses después de decidir no continuar y se llevó una importante victria. Amable y cercano, el Cuco repartió abrazos a empleados y directivos y también fue cariñoso con Bolo, con el que tiene una muy buena relación. "Es un muy buen entrenador", dijo en la sala de prensa, donde desgranó sus sensaciones tras su vuelta a la ciudad que fue la suya durante tres años. "Me he sentido raro, porque ha pasado muy poco tiempo. Sentí como que no me había ido, porque el trato personal con mucha gente ha sido muy bueno. Tengo un grandísimo recuerdo de todos, son buena gente y le deseo lo mejor al Oviedo", aseguró el navarro, que no quiso ahondar en los males del equipo azul, aunque finalizó diciendo que "fuera están sacando buenos resultados y en casa les cuesta".