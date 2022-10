Jon Pérez Bolo afronta el duelo ante el Albacete en el Carlos Belmonte con la única intención de que el Oviedo regrese a la senda del triunfo. Ya son 7 jornadas sin victorias y su crédito parece agotarse. Solo un triunfo parece asegurarse la continuidad en el banquillo del conjunto azul.

Lesionados.

“Borja Sánchez entrenó ayer y hoy lo hará también. Si no hay percances viajará con nosotros. El resto siguen igual, en recuperación”.

Reunión con la plantilla.

“Tenemos la misma imagen, que hicimos 60 minutos a buen nivel, con una primera parte con ocasiones para hacer gol, no tuvimos acierto. Te vas con el 0-0. En la segunda, hay un error y nos cuesta el partido. A raíz del gol nos confundimos, no seguimos el guion bueno y no generamos las ocasiones del primer tiempo. Hay que seguir trabajando, y no confundirnos cuando hay un problema, que no nos cambie la forma de jugar, hay que seguir igual. El ejemplo es la segunda parte de Zaragoza, debíamos haber seguido igual”.

Dos días de recuperación.

“Todos los deportistas quieren revancha. Demostrar que puedes darle la vuelta a la tortilla. Queremos que llegue el partido. Hay poco tiempo, pero llevamos tiempo preparando la semana de tres partidos, sabemos cómo juegan los rivales. Ojalá seamos regulares y hagamos un buen partido los 90 minutos, no ir cambiando, ser más regulares”.

Recuperación psicológica.

“En casa nos está costando más que fuera, porque a domicilio competimos bien, no hemos perdido. ¿Cómo se recupera el equipo? Intentando hacer un buen partido. prepararlo de la mejor forma posible, llegar fuertes. Cuando te caes, hay que levantarse. Si te quedas en el suelo no salen las cosas. Al equipo le veo bien. Ayer tuvimos reunión, como todas las semanas tras los partidos, hablamos de lo que nos espera, aunque ayer estuvimos unos minutos más. Es la tónica general”.

¿Ha hablado con alguien del club?

“Seguimos la misma comunicación, hablamos del partido, de buscar soluciones y dar pasos hacia adelante”.

Carlos Cuello.

“Es un componente más del equipo, está para ayudarnos. Comentamos varias cosas. Todos intentamos mejorar en todos los aspectos. Ya nos estaba ayudando y entre todos debemos remar fuerte y lograr victorias”.

Sistema táctico.

“Hay que manejar varios registros, debemos estar preparados para asimilarlo. Lo entendemos bien. No estamos teniendo regularidad, tenemos picos, pero creo que hemos competimos de tú a tú con todos, salvo el día del Cartagena, que fue superior en todos los aspectos del juego. En el resto, en todos hemos tenido más ocasiones y más claras que el rival. Se nos han ido puntos que ahora estaríamos más cómodos. Hacemos autocrítica, no encontramos nuestro nivel pero siendo fríos en todos los partidos hemos podido ganar. Pedimos con el Andorra en el último minuto, el penalti del Ibiza generando más, el del Levante que se te van dos puntos en un saque de banda… Intentamos buscar cosas positivas y hemos tenido siempre oportunidades”.

Crítica al futbolista.

“No sé si fue una crítica dura a los futbolistas, el error existe y hay que aceptarlo. Yo asumo mis errores. Y hay que buscar soluciones. Muchas veces ganas por el error de un rival. No cometemos muchos pero nos penalizan mucho. Cometes uno y te cuesta el partido. Intentaremos no cometer esos errores, pero hay que aceptarlos, y aceptar las críticas”.

El Albacete.

“Me espero un Albacete con buen equipo, buena salida de balón, transiciones rápidas, que genera muchas ocasiones y que nos pondrá en aprietos si no estamos listos e intensos. Cada semana es un partido diferente, a veces no como habías previsto. Estamos preparados para jugar en Albacete”.

Obeng, en la izquierda.

“Nos aporta profundidad, cuando tenemos que jugar en largo, al estar escorado, en las disputas con e lateral es más ganador. Le adaptamos a esa posición porque puede jugar en punto y en banda izquierda. Incluso le hemos puesto en derecha. Buscamos fortalecernos por dentro y mantener dos puntas”