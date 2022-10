Bolo se reivindica: "En todos los partidos hemos podido ganar"

Tras varias semanas de penitencia, de reconocimiento de errores, de análisis de la situación con puyas a sus pupilos, ayer Bolo hizo un ejercicio de reivindicación con una llamativa lectura de los hechos: "Salvo contra el Cartagena, tuvimos más oportunidades y más claras que el rival". Bolo quiere que el equipo mejore, pero también que le acompañe esa pizca de suerte que ha faltado en los momentos decisivos.

El entrenador desarrolla su teoría. "El Cartagena fue superior a nosotros en todos los aspectos del juego", señala en referencia al 1-3 de hace tres jornadas, "pero en el resto de partido hemos tenido más ocasiones. Se nos han ido puntos con los que ahora estaríamos más cómodos. Hacemos autocrítica, sí, no encontramos nuestro nivel, pero siendo fríos en todos los partidos hemos podido ganar". Y enumera el técnico los puntos que volaron: "Perdimos con el Andorra en el último minuto, luego estuvo el penalti del Ibiza en un día que generamos más, el empate ante el Levante cuando se te van dos puntos en un saque de banda… Hemos tenido siempre oportunidades".

La teoría de Bolo tiene parte de lógica, aunque también es debatible. Por ejemplo, ante el Ibiza creó más opciones que el rival, es cierto, pero la mayoría se dieron ya con 0-1 en el marcador, en el arreón final en busca del empate. En otros choques, la presunta superioridad de los azules en ocasiones no está muy clara. Según los datos de Opta, especialista en estadística, de las 10 jornadas que se han disputado, el Oviedo solo ha tirado más entre los tres palos que su rival en cuatro ocasiones: frente al Racing (4-2), contra el Leganés (5 chuts a puerta de los azules por 0 de sus rivales), ante el Levante (5-1) y contra el Huesca (3-2).

En una cita, ante el Ibiza, los dos contendientes igualaron en intentos: 1-1. En otros cinco casos, el rival probó más a Tomeu Nadal que el Oviedo al meta enemigo: 3-4 para el Andorra, 2-6 para el Burgos, 2-4 para el Lugo, 3-9 para el Cartagena y 2-3 para el Zaragoza. Se entiende el sentido de las palabras de Bolo, al equipo azul le ha faltado suerte en momentos importantes, pero su superioridad ante los rivales no parece tan clara.

Y está, además, el elemento emocional, ese que cada jornada Bolo subraya como decisivo en las decepciones. "En casa nos está costando más que fuera, porque a domicilio competimos bien, no hemos perdido. Cuando te caes, hay que levantarse. Si te quedas en el suelo no salen las cosas. Ayer -por el jueves- tuvimos una reunión, como todas las semanas tras los partidos, aunque estuvimos algunos minutos más", indicó.

El técnico hizo referencia a sus palabras dirigidas a los futbolistas tras el último tropiezo. "No sé si fue una crítica dura a los futbolistas, lo que sí sé es que el error existe y hay que aceptarlo. Yo asumo mis fallos. No cometemos muchos errores pero los que hacemos nos penalizan mucho. Cometes uno y te cuesta el partido. Intentaremos no caer en esos errores, pero hay que aceptarlos".