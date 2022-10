Bolo se queda sin defensa y el Oviedo planea el relevo en el banquillo

Jon Pérez Bolo vive sus últimas horas en el Oviedo si Pachuca no dice lo contrario. Los dueños mexicanos tomarán hoy una decisión que apunta a la salida del técnico, tras una pésima racha de 8 partidos sin ganar. Es la opción que ya se estudia en el club. Si se cumple lo previsto, al regreso del equipo a Asturias se comunicará al Bolo que deja de ser entrenador del Oviedo.

"¿Mi último partido? Llevo tres meses intentando ser optimista, no me sirve de nada ser negativo. Hoy -por ayer– tenía la intuición de que íbamos a ganar y no ha sido así. Trabajaré hasta el final". Jon Pérez Bolo mantiene su discurso del vaso medio lleno aunque es consciente de la situación.

Bolo llegaba a Albacete con el crédito bajo mínimos, buscando un triunfo que evitara una destitución que hoy por hoy parece segura. La situación se evaluará hoy, con Pachuca como dueño de la situación. El equipo regresará de Albacete hoy vía Alicante y no se comunicará una decisión drástica hasta que regrese a suelo asturiano, en la tarde de hoy.

Aunque enarbolando aún su discurso, coherente con todo lo que ha dicho hasta ahora, el técnico sabe que la destitución planea tras ocho semanas sin ganar. "Yo sigo con fuerza, con ilusión, pero es cierto que vivimos del resultado. Voy a trabajar hasta el final. Es una racha muy mala, pero solo sé que tengo que levantarme. Tengo confianza en lo que hacemos pero no somos capaces de trasladarlo a los partidos. Y si no lo hacemos, el máximo responsable soy yo. No soy capaz de que se traslade a los partidos lo que veo en los entrenamientos", explicó.

A pesar de los malos resultados, Bolo no quiso cargar las tintas contra sus futbolistas. "No estoy decepcionado con ningún jugador, pase lo que pase saben que aquí tienen un amigo. Mientras esté aquí pelearé con ellos a muerte, sigo confiando en sacar esto. Nunca pondré una excusa. Hay que mirar hacia adelante. No sé otra forma de ver la vida".

El ciclo de Bolo con el Oviedo parece haber dado a su fin en el Belmonte. Se esperan decisiones drásticas en las próximas horas, siempre que el dueño del club no decida lo contrario, y estas pasan por un relevo en el banquillo.

En el club se manejan desde hace varios días diferentes perfiles para suplir a Bolo en el caso de que se diera la situación que se ha dado. El equipo regresa hoy y no se entrenará, en principio hasta el martes. Será ese el tiempo que tenga el club para elegir el sustituto de Jon Pérez Bolo, en una etapa mucho más breve de lo que todos esperaban cuando el pasado verano estampó su firma en el contrato con el conjunto azul. El Belmonte fue su último día.