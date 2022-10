Jesús Martínez, dueño del Oviedo, tras la derrota: "Voy a tomar decisiones drásticas"

El Grupo Pachuca, propietario del Oviedo, valora cambios importantes en la estructura del club provocados por la grave crisis deportiva que atraviesa el equipo y que ha puesto a Bolo, todavía técnico carbayón, al borde del despido. Jesús Martínez, dueño del Oviedo, atendió a medianoche la llamada de LA NUEVA ESPAÑA para lanzar un mensaje a la afición azul. “Me siento triste y con mucha impotencia por la situación del equipo. La afición no se merece esto y les pido una disculpa de corazón. Todos somos responsables y yo soy el principal y voy a dar la cara porque lo más importante es nuestra gente, que son los que nos apoyan”.

En estos momentos, no estamos a la altura de nuestra responsabilidad y pedimos perdón”, explicó el azteca. “Voy a tomar decisiones drásticas, tenemos que levantar esto por el bien de la institución y lo más importante es el escudo. Estoy en contacto con el presidente y trabajaremos día y noche para tomar decisiones que mejoren al equipo. El Oviedo es nuestra prioridad. No me va a temblar el pulso”, aseguró Martínez, al frente de un gabinete de crisis desde México para sacar del pozo al Oviedo. “Nadie es insustituible y la afición es sagrada”, concluyó el directivo.